قائد "قوة السلام في تيغراي": قادة جبهة تحرير شعب تيغراي عبروا الحدود إلى إريتريا

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قال قيادي في ميليشيا إثيوبية موالية للحكومة الثلاثاء إن قادة المتمردين في إقليم تيغراي يتواجدون حالياً في إريتريا، وهو ما سارع الإريتري إلى نفيه.وكانت قوات "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي حكمت الإقليم لسنوات قد شنت هجوماً ضد الحكومة الشهر الماضي، لكنها اضطرت في نهاية المطاف إلى التراجع وفقدت سيطرتها على المدن الرئيسية في الإقليم.وأثارت المعارك مخاوف من اندلاع حرب إقليمية، لا سيما وأن المتمردين يحظون بدعم إريتريا المجاورة.وقطعت إثيوبيا وإريتريا علاقاتهما الدبلوماسية في تشرين الأول، وسط تبادل للاتهامات.وقال قائد ميليشيا "قوة السلام في تيغراي" الموالية للحكومة غيبريغزيابر الثلاثاء إن "قادة جبهة تحرير شعب تيغراي عبروا الحدود إلى إريتريا".وجاءت تصريحاته خلال حديثه إلى سكان مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، التي سيطرت عليها القوات الاتحادية في وقت سابق هذا الشهر.وقال إن قادة نقلوا "كمية كبيرة من المعدات العسكرية والأدوية" إلى العاصمة الإريترية أسمرة.وسارع وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل إلى نفي تصريحات القيادي معتبراً أنها "أكاذيب".كما نفى "جبهة تحرير شعب تيغراي" أمانويل أسيفا التصريحات، وقال لوكالة الأنباء إن "القيادة تعمل من داخل إقليم تيغراي".