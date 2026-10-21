إسرائيل تحاكي طريق الهجوم على إيران.. ماذا جرى؟

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أفادت مصادر إسرائيلية وأميركية بأن عشرات المقاتلات التابعة لسلاح الجو نفّذت، الإثنين، طلعة جوية وصلت خلالها إلى منطقة قريبة من الحدود ، في تحرك عسكري يأتي وسط تصاعد التوتر بين وطهران.وبحسب المعلومات المتداولة، فإن التحرك يُنظر إليه على أنه محاكاة محتملة لمسار هجوم جوي على ، في ظل استمرار الاستعدادات لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية.وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير عن خلافات بشأن توقيت استئناف الضربات على إيران، بعدما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الرئيس الأميركي عارض خطة إسرائيلية لتنفيذ هجوم واسع في العاشر من تشرين الأول الجاري، خشية اندلاع مواجهة جديدة قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.ولا تعني الطلعة الجوية بحد ذاتها اتخاذ قرار بتنفيذ هجوم جديد، فيما تبقى طبيعة التحرك وأهدافه الفعلية مرتبطة بالمعلومات التي تكشفها الجهات المعنية.