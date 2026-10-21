إسرائيل تحاكي طريق الهجوم على إيران.. ماذا جرى؟

أفادت مصادر إسرائيلية وأميركية بأن عشرات المقاتلات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي
نفّذت، الإثنين، طلعة جوية وصلت خلالها إلى منطقة قريبة من الحدود الإيرانية
، في تحرك عسكري يأتي وسط تصاعد التوتر بين تل أبيب
وطهران.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن التحرك يُنظر إليه على أنه محاكاة محتملة لمسار هجوم جوي على إيران
، في ظل استمرار الاستعدادات الإسرائيلية
لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير عن خلافات بشأن توقيت استئناف الضربات على إيران، بعدما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
عارض خطة إسرائيلية لتنفيذ هجوم واسع في العاشر من تشرين الأول الجاري، خشية اندلاع مواجهة جديدة قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
ولا تعني الطلعة الجوية بحد ذاتها اتخاذ قرار بتنفيذ هجوم جديد، فيما تبقى طبيعة التحرك وأهدافه الفعلية مرتبطة بالمعلومات التي تكشفها الجهات المعنية.