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عربي-دولي

خلال مشاركته في قطاف الزيتون بالضفة الغربية.. إسرائيل تعتقل مرشحاً للكونغرس الأميركي

Lebanon 24
22-10-2026 | 00:46
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خلال مشاركته في قطاف الزيتون بالضفة الغربية.. إسرائيل تعتقل مرشحاً للكونغرس الأميركي
خلال مشاركته في قطاف الزيتون بالضفة الغربية.. إسرائيل تعتقل مرشحاً للكونغرس الأميركي photos 0
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أفرجت القوات الإسرائيلية عن براد لاندر، المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس النواب الأميركي، بعد ساعات من اعتقاله أثناء مشاركته مزارعين فلسطينيين في قطاف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، فيما بقي عشرات المتطوعين الآخرين، بينهم حاخامات أميركيون، قيد الاحتجاز.

ووقع الاعتقال الأربعاء، خلال مشاركة لاندر ومتطوعين في مساعدة المزارعين الفلسطينيين على جمع محصول الزيتون، في موسم شهد أعمال عنف بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين يحاولون الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

وقالت القوات الإسرائيلية إن المزارعين والمتطوعين لم يحصلوا على موافقة مسبقة لتنسيق عملية القطاف، وإن وجودهم قرب تجمع إسرائيلي شكّل خطراً أمنياً. وأضاف الجيش أنه اعتبر وصول عشرات الناشطين خطوة تهدف إلى الاستفزاز وتقويض عملية القطاف.

من جهته، كتب لاندر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقاله أن "الاحتلال جريمة بموجب القانون الدولي"، مضيفاً أن قطاف الزيتون ليس جريمة وفق أي قانون يعرفه. وبعد الإفراج عنه، اعتبر أن الاعتقالات تمثل محاولة لتقويض حق الفلسطينيين في جني محصولهم والتنقل على الطرق والعيش في منازلهم.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن لاندر أُفرج عنه بعدما تبيّن أنه مرشح للكونغرس الأميركي. ويخوض الانتخابات المقررة في 3 تشرين الثاني لتمثيل الدائرة العاشرة في نيويورك بمجلس النواب، بعدما فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي على النائب دان غولدمان.

  

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