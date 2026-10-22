لولا يتقدم بطعن أمام القضاء البرازيلي يطلب فيه إلغاء ترشح منافسه بولسونارو

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طلب فريق حملة الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته من إلغاء ترشح فلافيو بولسونارو للانتخابات الرئاسية، وذلك بعدما خصمه إلى خطوة مماثلة يوم الثلاثاء الماضي.وأفادت بأن الطعن الذي قدم أمام المحكمة الأربعاء يستند إلى تهمة "إساءة استخدام السلطة الاقتصادية والاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي" من جانب فلافيو بولسونارو، السناتور المحافظ ومنافس مرشح اليسار .وكما أعلن فريق لولا الثلاثاء، يطالب الطعن باستبعاد بولسونارو بحجة أنه "يستفيد" من "تلاعب خوارزمي" من جانب شركة "ميتا"، مما يُعتبر "تدخلا" يضر بحملة الرئيس المنتهية ولايته.من جانبها، نفت شركة "ميتا" المالكة لمنصات وإنستغرام وواتساب هذه الاتهامات، رغم أنها أقرت في الأسبوع الماضي بوقوع "حوادث" تقنية لم تقتصر آثارها على فحسب.وتحولت شبكات التواصل الاجتماعي ساحة معركة رئيسية بين المرشحين قبيل الجولة الثانية من الانتخابات المقررة الأحد، والتي توقعت استطلاعات الرأي أن تشهد منافسة محتدمة.(أ.ف.ب)