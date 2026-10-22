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عربي-دولي

"بلاغ خيانة" كشف عن شبكة خطيرة.. إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
22-10-2026 | 04:56
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بلاغ خيانة كشف عن شبكة خطيرة.. إليكم التفاصيل!
بلاغ خيانة كشف عن شبكة خطيرة.. إليكم التفاصيل! photos 0
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أوقفت السلطات التركية 42 شخصاً من أصل 53 مشتبهاً بهم، في قضية شبكة دولية يُشتبه في تورطها باستخراج بويضات نساء تركيات وبيعها لمراكز طبية خارج البلاد.

وبدأت القضية ببلاغ قدمه زوج إحدى المشتبه بهن، تُدعى هاجر، ما قاد المحققين إلى معلومات إضافية عن نشاط الشبكة ودورها المحتمل في إدارة العمليات.

ونفذت الشرطة مداهمات متزامنة في 14 محافظة، بينها إسطنبول، وأوقفت هاجر وطبيبين متخصصين في أمراض النساء وأشخاصاً يُشتبه في توليهم تنظيم السفر والتنسيق مع المراكز الطبية.

وبحسب التحقيقات الأولية، بدأت هاجر بتقديم بويضاتها مقابل المال، قبل أن تستقطب نساء أخريات وتنظم سفرهن إلى شمال قبرص، فيما امتد نشاط الشبكة المشتبه به إلى جورجيا وألبانيا وكرواتيا.

وتفيد التقارير بأن 41 امرأة قدمن بويضاتهن مقابل 60 إلى 80 يورو للبويضة، بينما كانت الشبكة تتقاضى نحو 100 يورو من مراكز التلقيح الصناعي. وقدرت عائدات النشاط بنحو مليوني يورو، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات. (عكاظ)

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