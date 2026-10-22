الحرس الثوري يعلن استهداف 4 ناقلات نفط.. وتحذير لواشنطن

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أعلنت التابعة للحرس الثوري ، الخميس، استهداف أربع ناقلات نفط في ، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، بالتزامن مع تعرض ثلاث سفن أخرى لحوادث اصطدام بألغام بحرية غرب .وأوضح ، في بيان، أن الناقلات الأربع كانت تنفّذ عمليات نقل نفط من سفينة إلى أخرى، عبر مسارات وصفها بأنها غير قانونية، مشيراً إلى أن قواته رصدتها الأربعاء قبل استهدافها بضربات متزامنة.وأضاف أن ثلاث سفن أخرى اصطدمت بألغام بحرية غرب مضيق هرمز خلال ساعات الليل، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتوقفها عن الحركة.ووجّه الحرس الثوري تحذيراً إلى القوات الأميركية، محمّلاً مسؤولية تشجيع السفن على عبور ممرات بحرية يقول إنها غير مسموح بها ومزروعة بالألغام.وأكد أن استمرار هذه التحركات قد يؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة لتشمل القواعد الأميركية في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في ومضيق هرمز.