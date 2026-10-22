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عربي-دولي

الحرس الثوري يعلن استهداف 4 ناقلات نفط.. وتحذير لواشنطن

Lebanon 24
22-10-2026 | 07:09
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الحرس الثوري يعلن استهداف 4 ناقلات نفط.. وتحذير لواشنطن
الحرس الثوري يعلن استهداف 4 ناقلات نفط.. وتحذير لواشنطن photos 0
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أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الخميس، استهداف أربع ناقلات نفط في شمال الخليج، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، بالتزامن مع تعرض ثلاث سفن أخرى لحوادث اصطدام بألغام بحرية غرب مضيق هرمز.
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وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن الناقلات الأربع كانت تنفّذ عمليات نقل نفط من سفينة إلى أخرى، عبر مسارات وصفها بأنها غير قانونية، مشيراً إلى أن قواته رصدتها الأربعاء قبل استهدافها بضربات متزامنة.

وأضاف أن ثلاث سفن أخرى اصطدمت بألغام بحرية غرب مضيق هرمز خلال ساعات الليل، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتوقفها عن الحركة.

ووجّه الحرس الثوري تحذيراً إلى القوات الأميركية، محمّلاً واشنطن مسؤولية تشجيع السفن على عبور ممرات بحرية يقول إنها غير مسموح بها ومزروعة بالألغام.

وأكد أن استمرار هذه التحركات قد يؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة لتشمل القواعد الأميركية في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الخليج ومضيق هرمز.
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