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عربي-دولي

اتصال من ترامب إلى ماسك يعيد "ستارلينك" جزئياً إلى أوكرانيا

Lebanon 24
23-10-2026 | 01:13
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اتصال من ترامب إلى ماسك يعيد ستارلينك جزئياً إلى أوكرانيا
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيلون ماسك أعاد تشغيل خدمات شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" لأوكرانيا، بعدما أبلغت كييف عن قيود أثرت في قدرتها على الاتصال بالنظام المستخدم عسكرياً.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، اتصل ترامب بماسك، الأربعاء، وطلب منه رفع القيود المفروضة على "ستارشيلد"، النسخة العسكرية من الشبكة التي تديرها شركة "سبيس إكس".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين أن أداء النظام تحسن الخميس، بعد وقت قصير من الاتصال، إلا أن مسؤولين أوكرانيين أكدوا أن الخدمة لم تُستعد بالكامل.

ويعتمد الجيش الأوكراني على الشبكة في تشغيل مسيّرات اعتراضية وتنفيذ ضربات متوسطة المدى داخل المناطق التي تحتلها روسيا. وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت "سبيس إكس" إلى إعادة الاتصال الكامل لأوكرانيا بصورة عاجلة.

وسبق أن حمّل ماسك الحكومة الأميركية مسؤولية قرار تقييد الخدمة، لكن إدارة ترامب نفت ذلك. وأكد الرئيس الأميركي أنه لم يصدر أمراً بفرض قيود، وهو ما كرره وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث.

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