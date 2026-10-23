اتصال من ترامب إلى ماسك يعيد "ستارلينك" جزئياً إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي أن إيلون أعاد تشغيل خدمات شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" لأوكرانيا، بعدما أبلغت عن قيود أثرت في قدرتها على الاتصال بالنظام المستخدم عسكرياً.

وبحسب صحيفة " "، اتصل بماسك، الأربعاء، وطلب منه رفع القيود المفروضة على "ستارشيلد"، النسخة العسكرية من الشبكة التي تديرها شركة "سبيس إكس".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين أن أداء النظام تحسن الخميس، بعد وقت قصير من الاتصال، إلا أن مسؤولين أوكرانيين أكدوا أن الخدمة لم تُستعد بالكامل.

ويعتمد الجيش الأوكراني على الشبكة في تشغيل مسيّرات اعتراضية وتنفيذ ضربات متوسطة المدى داخل المناطق التي تحتلها . وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت "سبيس إكس" إلى إعادة الاتصال الكامل لأوكرانيا بصورة عاجلة.

وسبق أن حمّل ماسك الحكومة الأميركية مسؤولية قرار تقييد الخدمة، لكن إدارة ترامب نفت ذلك. وأكد الرئيس الأميركي أنه لم يصدر أمراً بفرض قيود، وهو ما كرره ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث.