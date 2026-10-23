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عربي-دولي

إدانات عربية واسعة لهجوم الكرك... تضامن مع الأردن ورفض لاستهداف دور العبادة

Lebanon 24
23-10-2026 | 13:52
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إدانات عربية واسعة لهجوم الكرك... تضامن مع الأردن ورفض لاستهداف دور العبادة
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توالت الإدانات العربية والإسلامية للهجوم المسلّح الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك جنوبي الأردن، مع تأكيدات واسعة على التضامن مع عمّان ورفض استهداف دور العبادة والمدنيين، وسط دعوات إلى تعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف.
 
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السعودية: عمل إرهابي جبان

أدانت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك جنوبي الأردن، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، واصفة إياه بأنه «عمل إرهابي جبان».

وأكدت الوزارة، في بيان، تضامن المملكة مع الأردن، حكومةً وشعباً، ورفضها جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمنه واستقراره.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا والحكومة والشعب الأردني في هذا المصاب الأليم، متمنيةً للأردن وشعبه الأمن والسلامة.

الإمارات تستنكر الهجوم

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار داخل الكنيسة، وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الدولة تستنكر هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، وترفض جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللأردن وشعبه، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

سوريا تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن

أدانت سوريا الهجوم بأشد العبارات، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن، قيادةً وشعباً، في مواجهة كل ما يمس أمنه واستقراره ونسيجه الوطني.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية على رفضها القاطع لجميع أشكال الإرهاب التي تستهدف أمن المواطنين، مقدمة تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين ودوام الأمن والاستقرار للأردن.

العراق: ضرورة التضامن في مواجهة الإرهاب

دان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الهجوم خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مؤكداً تضامن العراق مع الأردن في مواجهة الإرهاب.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن حسين أعرب عن إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف مشيعين خلال جنازة في كنيسة مسيحية، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة نحو 28 آخرين.

وأكد حسين أن الإرهاب يسعى إلى بث الفرقة وإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع، مشدداً على أهمية التضامن والتعاون في مواجهته، كما قدم تعازيه إلى القيادة الأردنية والشعب الأردني وأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أعرب الصفدي عن شكره وتقديره لموقف العراق وتضامنه مع الأردن.

البحرين تدين الهجوم وتؤكد دعم إجراءات الأردن

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع داخل كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أثناء مراسم تشييع جنازة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبّرت الوزارة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها للحكومة والشعب الأردني الشقيق، ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت وزارة الخارجية تعاطف مملكة البحرين وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعقب الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وجددت رفض المملكة القاطع لأعمال العنف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها، ولا سيما استهداف دور العبادة وترويع المدنيين الأبرياء، لما تمثله من انتهاك للقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.

فلسطين تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن

أدانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود بمحافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت الرئاسة، الجمعة، رفض دولة فلسطين المطلق لكل أشكال الإرهاب والعنف التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة، وتشكل اعتداءً على القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية.

وأكدت الرئاسة تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ومع الشعب الأردني الشقيق بكافة أطيافه، في هذا المصاب الأليم، مشددة على أن استهداف دور العبادة والمواطنين الأبرياء جريمة مدانة ومرفوضة، لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وتتعارض مع تعاليم الأديان السماوية التي تدعو إلى التسامح والمحبة والتآخي واحترام كرامة الإنسان.

ونقلت الرئاسة تعازي رئيس دولة فلسطين محمود عباس ومواساته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى الحكومة والشعب الأردني الشقيق، وإلى أسر الضحايا وذويهم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب شقيقه الأردني، وتضامنه معه في مواجهة الإرهاب والتطرف، دفاعاً عن قيم الإنسانية والتعايش والسلام.

الأزهر الشريف: الاعتداء يتنافى مع تعاليم الأديان

أعرب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين أحمد الطيب، عن تضامنه مع الأردن إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الكرك، مؤكداً أن الاعتداء على الأبرياء يتنافى مع تعاليم الأديان السماوية والقيم الإنسانية والأخلاقية.

وقدم الطيب، في منشور عبر منصة «إكس»، تعازيه إلى أسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله الأردن وشعبه من كل مكروه، ويديم عليه الأمن والسلام والاستقرار.

مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الكنائس في محافظة الكرك، مؤكداً أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل اعتداءً مرفوضاً يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية.

وأكد البديوي وقوف مجلس التعاون وتضامنه الكامل مع الأردن، ودعمه لكافة ما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.

وشدد على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها.

الكويت ترفض استهداف دور العبادة

أدانت دولة الكويت الهجوم الإرهابي، مؤكدة رفضها القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دور العبادة وتروع الآمنين، ومشددة على ضرورة احترام حرمة دور العبادة وحماية مرتاديها من الاعتداءات.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وللحكومة والشعب الأردني، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، ومؤكدة تضامن دولة الكويت مع الأردن في مواجهة العنف والإرهاب.

قطر تؤكد تضامنها مع الأردن

أدانت دولة قطر الهجوم، مؤكدة موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت دوافعها أو أسبابها، ومشددة على رفضها التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن تضامن دولة قطر مع الأردن في جميع الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره، كما قدمت تعازيها إلى أسر الضحايا وحكومة المملكة والشعب الأردني، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

ليبيا تؤكد وقوفها إلى جانب الأردن

أدان نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية في شرق ليبيا، صدام حفتر، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك، الجمعة، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع الأردن ووقوفها إلى جانبه في مواجهة الإرهاب وحماية أمنه واستقراره.

وقال حفتر، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه يتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد، والحكومة الأردنية والشعب الأردني وأسر الضحايا، معرباً عن ثقته بقدرة المؤسسات الأردنية على ملاحقة مرتكبي الاعتداء وتقديمهم إلى العدالة.

وأضاف أن ما يجمع الشعبين الليبي والأردني من روابط الأخوة يجعل مصاب الأردن مصاباً للجميع، مؤكداً أن الهجوم لن ينال من وحدة الشعب الأردني وتماسكه أو من عزيمته في التصدي للتطرف والإرهاب.

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