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عربي-دولي

توم براك: ترامب قد يوجّه ضربة جديدة إلى إيران نهاية الأسبوع

Lebanon 24
23-10-2026 | 13:53
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توم براك: ترامب قد يوجّه ضربة جديدة إلى إيران نهاية الأسبوع
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لم يستبعد المبعوث الأميركي توم براك توجيه ضربة أميركية جديدة إلى إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن طهران استخدمت مضيق هرمز ورقة للمساومة، رغم إتاحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجال أمام التوصل إلى اتفاق.
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وقال براك، خلال مقابلة عبر بودكاست الجمعة، إن ترامب أفسح المجال مراراً أمام الدبلوماسية، مضيفاً أن الإدارة الأميركية لم تعد مهتمة بمسألة "تغيير النظام"، بعدما أبدت انفتاحاً على الحوار في محطات عدّة، من دون أن يستبعد شنّ ضربة جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.


في المقابل، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تجري محادثات بنّاءة مع إيران، مؤكداً، قبل مغادرته واشنطن متوجهاً إلى فلوريدا الجمعة: "لن نهاجمها قبل انتخابات التجديد النصفي".


وأضاف: "أنجزنا عملاً جيداً جداً في إيران"، معتبراً أن واشنطن قادرة على إنهاء الأمر بسرعة كبيرة، لكنه طرح تساؤلاً بشأن الخطوة المقبلة، قائلاً: "هل نريد حسم الأمر أم تركه يذبل تدريجياً؟".


وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستُبقي إيران في حالة "شلل تام"، مشيراً إلى أن واشنطن قادرة على السيطرة على البلاد والاستيلاء على نفطها.
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