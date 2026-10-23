توم براك: ترامب قد يوجّه ضربة جديدة إلى إيران نهاية الأسبوع

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وقال براك، خلال مقابلة عبر الجمعة، إن أفسح المجال مراراً أمام الدبلوماسية، مضيفاً أن لم تعد مهتمة بمسألة "تغيير النظام"، بعدما أبدت انفتاحاً على الحوار في محطات عدّة، من دون أن يستبعد شنّ ضربة جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.في المقابل، أعلن ترامب أن تجري محادثات بنّاءة مع إيران، مؤكداً، قبل مغادرته متوجهاً إلى الجمعة: "لن نهاجمها قبل انتخابات التجديد النصفي".وأضاف: "أنجزنا عملاً جيداً جداً في إيران"، معتبراً أن واشنطن قادرة على إنهاء الأمر بسرعة كبيرة، لكنه طرح تساؤلاً بشأن الخطوة المقبلة، قائلاً: "هل نريد حسم الأمر أم تركه يذبل تدريجياً؟".وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستُبقي إيران في حالة "شلل تام"، مشيراً إلى أن واشنطن قادرة على السيطرة على البلاد والاستيلاء على نفطها.