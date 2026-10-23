"مصابنا واحد ووحدتنا خط أحمر"....وقفة تضامنية رفضا لهجوم الكرك (فيديو وصور)

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حالياً
الأردنيون على وجع واحد
وقفة تضامنية أمام مجمع الكنائس في الصويفية
تأكيداً على وحدة الصف الأردني والإدانة لجريمة الكرك https://t.co/WU1hQoQSpx— رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) October 23, 2026
حالياً
الأردنيون على وجع واحد
وقفة تضامنية أمام مجمع الكنائس في الصويفية
تأكيداً على وحدة الصف الأردني والإدانة لجريمة الكرك https://t.co/WU1hQoQSpx
وقفة تضامنية مع ضحايا الكرك في الكنيسة الأرثوذكسية بالصويفية https://t.co/CkoEB6WQtt— Mohammed al Ersan 🇯🇴 (@JournalistErsan) October 23, 2026
وقفة تضامنية مع ضحايا الكرك في الكنيسة الأرثوذكسية بالصويفية https://t.co/CkoEB6WQtt
وقفة تضامنية أمام كنيسة الروم الأرثوذكس في الصويفية تنديدًا باعتداء الكرك
تصوير : ليث حبش https://t.co/uppMp6Rz0i— صحيفة الانباط اليومية (@alanbatnet1) October 23, 2026
وقفة تضامنية أمام كنيسة الروم الأرثوذكس في الصويفية تنديدًا باعتداء الكرك
تصوير : ليث حبش https://t.co/uppMp6Rz0i