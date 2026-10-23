"مصابنا واحد ووحدتنا خط أحمر"....وقفة تضامنية رفضا لهجوم الكرك (فيديو وصور)

شهدت الكنيسة الأرثوذكسية في منطقة الصويفية بالعاصمة عمّان، تجمعا تضامنيا رفضا للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، وأسفر عن 7 وفيات و27 إصابة.

وشارك في الوقفة جمع غفير من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلو القوى الحزبية والفعاليات الشعبية ومواطنون، للتعبير عن رفضهم المطلق لهذا العمل الإرهابي الإجرامي الذي استهدف دور العبادة وروادها، مؤكدين على صلابة وتماسك نسيجها الاجتماعي في مواجهة قوى الظلام والإرهاب.

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حالياً الأردنيون على وجع واحد وقفة تضامنية أمام مجمع الكنائس في الصويفية تأكيداً على وحدة الصف والإدانة لجريمة الكرك https://t.co/WU1hQoQSpx — رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) October 23, 2026

وقفة تضامنية مع ضحايا الكرك في الكنيسة الأرثوذكسية بالصويفية https://t.co/CkoEB6WQtt — Mohammed al Ersan 🇯🇴 (@JournalistErsan) October 23, 2026

وقفة تضامنية أمام كنيسة الروم الأرثوذكس في الصويفية تنديدًا باعتداء الكرك تصوير : ليث حبش https://t.co/uppMp6Rz0i — صحيفة الانباط اليومية (@alanbatnet1) October 23, 2026

اللواء عبيد الله المعايطة خلال في الكرك، إن الأمن العام يواصل جمع المعلومات والبحث والتحري لتحديد هوية مرتكبي الحادثة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدا أن القبض عليهم سيتم في القريب العاجل.



وأضاف أن الحديث عن أسماء مشتبه بهم في الحادثة لا يزال سابقا لأوانه، مشيرا إلى توافر معلومات بشأنها واستمرار العمل للقبض على المتورطين.



وأكد أن الأمن العام سيضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن وسلامتهم، مشددا على أن الحادثة لن تنال من الوحدة الوطنية أو تؤثر على قيم التعايش بين الأردنيين، لافتا إلى أن محافظة الكرك تتميز بالعلاقات القوية بين أبنائها.



