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عربي-دولي

"مصابنا واحد ووحدتنا خط أحمر"....وقفة تضامنية رفضا لهجوم الكرك (فيديو وصور)

Lebanon 24
23-10-2026 | 15:33
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مصابنا واحد ووحدتنا خط أحمر....وقفة تضامنية رفضا لهجوم الكرك (فيديو وصور)
مصابنا واحد ووحدتنا خط أحمر....وقفة تضامنية رفضا لهجوم الكرك (فيديو وصور) photos 0
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شهدت الكنيسة الأرثوذكسية في منطقة الصويفية بالعاصمة عمّان، تجمعا تضامنيا رفضا للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، وأسفر عن 7 وفيات و27 إصابة.
وشارك في الوقفة جمع غفير من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلو القوى الحزبية والفعاليات الشعبية ومواطنون، للتعبير عن رفضهم المطلق لهذا العمل الإرهابي الإجرامي الذي استهدف دور العبادة وروادها، مؤكدين على صلابة الوحدة الوطنية الأردنية وتماسك نسيجها الاجتماعي في مواجهة قوى الظلام والإرهاب.
مصابنا واحد ووحدتنا خط أحمر....وقفة تضامنية رفضا لهجوم الكرك (فيديو وصور)
 
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مصابنا واحد ووحدتنا خط أحمر....وقفة تضامنية رفضا لهجوم الكرك (فيديو وصور)
وقال مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة خلال مؤتمر صحفي في الكرك، إن الأمن العام يواصل جمع المعلومات والبحث والتحري لتحديد هوية مرتكبي الحادثة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدا أن القبض عليهم سيتم في القريب العاجل.

وأضاف أن الحديث عن أسماء مشتبه بهم في الحادثة لا يزال سابقا لأوانه، مشيرا إلى توافر معلومات بشأنها واستمرار العمل للقبض على المتورطين.

وأكد أن الأمن العام سيضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الأردنيين وسلامتهم، مشددا على أن الحادثة لن تنال من الوحدة الوطنية أو تؤثر على قيم التعايش بين الأردنيين، لافتا إلى أن محافظة الكرك تتميز بالعلاقات القوية بين أبنائها.

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