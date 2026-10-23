"المثلث الأسود" يحير البنتاغون.. ما حقيقة الجسم الغامض؟

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كشف تقرير جديد نشرته الأميركية " " عن شهادة مراقبَين عسكريَّين أفادا برصد جسم أسود مثلث الشكل، يحلّق بسرعة استثنائية فوق موقع حساس في غرب ، قبل أن يختفي بصورة مفاجئة ومن دون إصدار أي صوت.وبحسب صحيفة "الغارديان" ، وقعت الحادثة المزعومة في وقت سابق من العام الجاري، فيما حُجبت هوية الموقع الذي شهدها.ووصف المراقبان الجسم بأنه يشبه طائرة مسيّرة ذات جناحين مثلثين، يتراوح امتدادهما بين 2.75 و4.5 أمتار، وقدّرا سرعته بنحو 2900 كيلومتر في الساعة، مشيرين إلى أنه اختفى خلال ثوانٍ من دون صوت أو أثر للعادم.وتندرج هذه الشهادة ضمن ملفات جديدة أتاحتها بشأن الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الجوية غير المحددة.إلا أن الوثائق المنشورة لا تتضمن أدلة مادية مستقلة تثبت طبيعة الجسم أو تفسّر اختفاءه، إذ تبيّن أن الصور التسع المرفقة بالتقرير مجرد رسوم توضيحية وليست توثيقاً فعلياً للحادثة.وبذلك، تبقى الواقعة غير محسومة، في ظل غياب تسجيلات أصلية أو بيانات رصد مستقلة تسمح بتحديد طبيعة الجسم الذي تحدث عنه المراقبان.