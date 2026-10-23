تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"المثلث الأسود" يحير البنتاغون.. ما حقيقة الجسم الغامض؟

Lebanon 24
23-10-2026 | 15:47
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
المثلث الأسود يحير البنتاغون.. ما حقيقة الجسم الغامض؟
المثلث الأسود يحير البنتاغون.. ما حقيقة الجسم الغامض؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تقرير جديد نشرته وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" عن شهادة مراقبَين عسكريَّين أفادا برصد جسم أسود مثلث الشكل، يحلّق بسرعة استثنائية فوق موقع حساس في غرب الولايات المتحدة، قبل أن يختفي بصورة مفاجئة ومن دون إصدار أي صوت.
Advertisement

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، وقعت الحادثة المزعومة في وقت سابق من العام الجاري، فيما حُجبت هوية الموقع الذي شهدها.

ووصف المراقبان الجسم بأنه يشبه طائرة مسيّرة ذات جناحين مثلثين، يتراوح امتدادهما بين 2.75 و4.5 أمتار، وقدّرا سرعته بنحو 2900 كيلومتر في الساعة، مشيرين إلى أنه اختفى خلال ثوانٍ من دون صوت أو أثر للعادم.

وتندرج هذه الشهادة ضمن ملفات جديدة أتاحتها الإدارة الأميركية بشأن الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الجوية غير المحددة.

إلا أن الوثائق المنشورة لا تتضمن أدلة مادية مستقلة تثبت طبيعة الجسم أو تفسّر اختفاءه، إذ تبيّن أن الصور التسع المرفقة بالتقرير مجرد رسوم توضيحية وليست توثيقاً فعلياً للحادثة.

وبذلك، تبقى الواقعة غير محسومة، في ظل غياب تسجيلات أصلية أو بيانات رصد مستقلة تسمح بتحديد طبيعة الجسم الذي تحدث عنه المراقبان.
مواضيع ذات صلة
البنتاغون يكشف شهادة عن "المثلث الأسود".. جسم طائر بسرعة 2900 كلم/ساعة اختفى فجأة
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 02:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة ما حصل لطائرة "بيروت وينغز" في الجو؟ الشركة توضح
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 02:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أجسام غامضة في الأجواء البريطانية.. والجيش يحقق
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 02:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة تسطير استنابات قضائية بحق مسؤولين في "الحزب"؟
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 02:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

وزارة الدفاع

البريطانية

البريطاني

بنتاغون

الظواهر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:25 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-10-23
Lebanon24
16:57 | 2026-10-23
Lebanon24
16:53 | 2026-10-23
Lebanon24
16:48 | 2026-10-23
Lebanon24
16:42 | 2026-10-23
Lebanon24
16:37 | 2026-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24