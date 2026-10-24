تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تواصل ضرب منشآت الطاقة الروسية رغم ضغوط ترامب.. وعودة خدمات "ستارلينك" بعد أسبوع من القيود

Lebanon 24
24-10-2026 | 15:44
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أوكرانيا تواصل ضرب منشآت الطاقة الروسية رغم ضغوط ترامب.. وعودة خدمات ستارلينك بعد أسبوع من القيود
أوكرانيا تواصل ضرب منشآت الطاقة الروسية رغم ضغوط ترامب.. وعودة خدمات ستارلينك بعد أسبوع من القيود photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

واصلت أوكرانيا، السبت، هجماتها على منشآت الطاقة والمواقع الصناعية الروسية، متجاهلة دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف استهداف المصافي، فيما أعلنت كييف عودة خدمات الأقمار الاصطناعية التي أثارت القيود المفروضة عليها توتراً مع واشنطن.

وأفادت السلطات الروسية بأن الهجمات أدت إلى انقطاع الكهرباء في أجزاء من شبه جزيرة القرم ومناطق خاضعة للسيطرة الروسية في خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك، من دون أن تحدد عدد المتضررين، مشيرة إلى أن فرق الصيانة تعمل على إعادة التيار، مع فرض انقطاعات مؤقتة للحفاظ على استقرار الشبكة.

وكان ترامب قد ضغط على أوكرانيا لوقف ضرب المصافي الروسية، بالتزامن مع إعلانه اتفاقاً لشراء الديزل الروسي، وهو اتفاق انتقدته كييف إلى جانب إجراءات أميركية خففت الضغط عن موسكو، فيما دافع عنه ترامب باعتباره وسيلة لخفض أسعار الوقود وإبقاء موسكو منخرطة في المفاوضات.

أهداف داخل روسيا

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية استهداف مصنع "توغلياتي كاوتشوك" للبتروكيماويات، أحد أكبر منتجي المطاط الصناعي في روسيا، فيما أكد رئيس بلدية توغلياتي إيليا سوخيخ تضرر عدد من المنشآت الصناعية من دون تسميتها، مع تقارير أولية تفيد بعدم وقوع إصابات.

كما أعلنت كييف ضرب مصنع "بروتون" للإلكترونيات في منطقة أوريول، الذي تقول إنه ينتج مكوّنات لصواريخ كروز وصواريخ باليستية، في حين قال حاكم المنطقة أندريه كليتشكوف إن ثلاثة أشخاص قُتلوا في ضربة صاروخية أوكرانية الجمعة، واصفاً الهدف بأنه منشأة مدنية من دون تسميتها.

وفي سيبيريا، أعلن حاكم منطقة أومسك فيتالي خوتسينكو تعرّض منطقة صناعية لهجوم بطائرات مسيّرة من دون تقديم تفاصيل عن الأضرار، علماً أن المنطقة تضم مصفاة نفط تابعة لشركة "غازبروم نفط". كذلك أعلنت أوكرانيا إصابة طائرة في مطار ييسك جنوب روسيا، فيما أكدت السلطات المحلية وقوع هجوم، لكنها تحدثت فقط عن أضرار طفيفة في مبنيين سكنيين.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 1297 طائرة مسيّرة وصاروخ كروز فرنسي الصنع من طراز "سكالب" وأربعة صواريخ أوكرانية من طراز "نبتون" خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن مسيّرات روسية ضربت ليلاً ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود وسفينة شحن متجهة إلى أوديسا.

عودة "ستارلينك"

وبالتوازي، أعلنت أوكرانيا عودة خدمتَي "ستارلينك" و"ستارشيلد" إلى العمل بشكل طبيعي بعد أكثر من أسبوع من القيود التي أعاقت اعتراض المسيّرات وأجبرت على إلغاء بعض العمليات العسكرية. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر "تلغرام": "الأهم اليوم أن ستارلينك وستارشيلد استأنفتا العمل بالسرعات التي كانت قبل القيود، وهي الآن عند المستوى الذي نحتاجه".

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الاتصال بات مستقراً على منصات تتحرك بسرعة تتجاوز 400 كيلومتر في الساعة، بعدما كانت القيود تحدّ العمليات عند 160 كيلومتراً في الساعة. وأشار التقرير إلى أن أوكرانيا لا تعتمد على هذين النظامين في ضرباتها البعيدة المدى داخل روسيا، ومنها الهجمات على المصافي.

ولم يعترف إيلون ماسك ولا الحكومة الأميركية بالمسؤولية عن تقييد الخدمتين، في حين أفادت وكالة "رويترز" بأن أمر تقييد "ستارشيلد" صدر من داخل البيت الأبيض.

هدنة محلية في أوليشكي

دبلوماسياً، اتفقت أوكرانيا وروسيا على وقف العمليات العسكرية مؤقتاً في بلدة أوليشكي الخاضعة للسيطرة الروسية، اعتباراً من 27 تشرين الأول، للسماح بإيصال الغذاء وتنظيف الطرق وإجلاء المدنيين، وأقرّ الطرفان بدور السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب في تنسيق الترتيب. وتقع البلدة قبالة مدينة خيرسون الخاضعة لسيطرة أوكرانيا على الضفة الأخرى من نهر دنيبرو، وتعاني أزمة غذائية متفاقمة، فيما قال البيت الأبيض إن عدد سكانها المتبقين يتراوح بين 1700 و2000 شخص، مقارنة بنحو 24 ألفاً قبل الحرب.

وأعلن زيلينسكي أن مفاوضين أوكرانيين وروساً وأميركيين يعتزمون عقد اجتماعات على المستوى التقني في أبوظبي خلال النصف الأول من تشرين الثاني، فيما قال مسؤول أميركي إن المحادثات قد تُعقد في أبوظبي أو سويسرا.

غير أن الخلاف الذي عطّل المحادثات السابقة لا يزال قائماً، إذ تطالب روسيا أوكرانيا بالتخلي عن كامل منطقة دونباس، بما فيها أراضٍ لا تسيطر عليها موسكو، في حين ترفض كييف التنازل عن أي أرض تسيطر عليها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا تواصل استهداف منشآت الطاقة الروسية
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 23:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: أوكرانيا تعلن أن جميع القيود المفروضة على خدمة "ستارلينك" قد رفعت
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 23:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
لندن تراجع صفقة أقمار صناعية عسكرية مع واشنطن بعد قيود "ستارلينك" في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 23:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن: واشنطن تهدد كييف بوقف التعاون الاستخباري إذا واصلت استهداف منشآت الطاقة الروسية
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 23:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

وزارة الدفاع

الأوكرانية

واشنطن

التيار

التزام

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:37 | 2026-10-24
Lebanon24
17:23 | 2026-10-24
Lebanon24
17:04 | 2026-10-24
Lebanon24
17:00 | 2026-10-24
Lebanon24
16:39 | 2026-10-24
Lebanon24
16:31 | 2026-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24