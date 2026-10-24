حتى مع انخفاض أسعار الوقود.. لماذا قد لا تنخفض أسعار تذاكر الطيران؟

حذّر مسؤول تنفيذي في شركة "أميركان إيرلاينز" من أن أسعار تذاكر الطيران لن تنخفض على الأرجح حتى لو تراجعت أسعار الوقود، في وقت تدفع التكاليف المرتفعة المرتبطة بالحرب على الشركة نحو خسارة سنوية.

وتضاعفت أسعار وقود الطائرات بأكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب على إيران أواخر شباط الماضي، ما أجبر شركات الطيران على رفع أسعار التذاكر. لكن المسافرين قد لا يلمسون أي وفر حتى عند تراجع أسعار الوقود، إذ تسعى الشركات إلى حماية أرباحها وتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل.

وقال المدير المالي لـ"أميركان إيرلاينز" ديفون ماي لصحيفة "فايننشال تايمز" هذا الأسبوع: "إذا انخفض الوقود، أعتقد أن أسعار التذاكر ستبقى على الأرجح إلى حد بعيد عند مستواها الحالي، أما إذا ارتفعت أسعار الوقود، فعلينا رفع العائدات وأسعار التذاكر للتعويض".

ووفق مكتب إحصاءات النقل الأميركي، ارتفع متوسط سعر التذكرة الأساسي، من دون الرسوم الإضافية على الأمتعة أو اختيار المقاعد، من 405 دولارات أواخر عام 2025 إلى 428 دولاراً في الربع الأول من العام الجاري، ثم إلى 436 دولاراً في الربع الثاني. وتزامن ذلك مع تقلبات حادة في أسعار الوقود صعّبت على الشركات التخطيط لنفقاتها، إذ قال الاقتصادي في كلية بجامعة كولومبيا هاوس إن "المشكلة لا تكمن فقط في مستوى تكاليف الوقود، بل في تقلبها أيضاً"، لا سيما أن الشركات تبيع التذاكر قبل أشهر من موعد الرحلات.

وفي السياق نفسه، قال المدير المالي لشركة " إيرلاينز" مايك ليسكينن في مؤتمر للمستثمرين الشهر الماضي: "لا يهمني فعلاً إذا بقيت الأسعار مرتفعة، كل ما أحتاجه أن تستقر".

تعويض ما فات منذ

وأوضح ماي أن أسعار التذاكر لم تتعافَ بالكامل بالقيمة الحقيقية منذ جائحة "كوفيد-19"، ما يترك للشركات هامشاً لرفعها، مضيفاً: "كان يُفترض أن يحدث هذا الارتفاع في عام 2024، لكن القطاع وجد نفسه أمام فائض في . هذا هو العام الأول الذي تضافرت فيه الظروف بطريقة سمحت لنا بإعادة العائدات إلى ما كانت عليه قبل سبع سنوات بالقيمة الحقيقية".

وارتفعت إيرادات "أميركان إيرلاينز" بنسبة 19% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع إقبال مزيد من العملاء على المقاعد المميزة وانتعاش سفر الأعمال، غير أن ارتفاع أسعار الوقود أضاف 1.9 مليار دولار إلى تكاليفها، ما دفعها إلى خفض توقعات أرباحها والتحذير من خسارة تتراوح بين 1 و1.60 دولار للسهم.

كما خفّضت "دلتا إيرلاينز" توقعات أرباحها رغم ارتفاع إيراداتها في الربع الثالث بنسبة 16%، فيما تكبّدت "يونايتد إيرلاينز" خسارة بقيمة 1.8 مليار دولار جراء ارتفاع أسعار الوقود، لكنها استعادت 72% منها عبر رفع أسعار التذاكر.

الطلب صامد رغم الغلاء

وتؤكد شركات الطيران أن المسافرين لا يزالون يحجزون رحلاتهم رغم ارتفاع الأسعار، إذ قالت "دلتا" إنها رفعت أسعار التذاكر بنحو 20% من دون تراجع ملحوظ في المبيعات، فيما ساهم الطلب على المقاعد المميزة وصالات المطارات وخدمات الترقية في تعزيز الإيرادات.

وبحسب شركة "هوبر" لحجوزات السفر، دفعت أشهر من ارتفاع أسعار وقود الطائرات أسعار تذاكر العطلات إلى أعلى مستوياتها منذ عقد، إذ يبلغ متوسط سعر رحلة الذهاب والإياب الداخلية 402 دولار في عيد الشكر، بارتفاع 31% عن العام الماضي، و452 دولاراً في ، بارتفاع 23%. كما بلغ متوسط سعر الليلة الفندقية في عيد الميلاد 197 دولاراً بارتفاع 18%، فيما استقرت أسعار الفنادق في عيد الشكر عند 170 دولاراً. (The Independent)