بالفيديو.. طائرات تصارع الرياح

صوّرت كاميرات طائرات وهي تهبط بصعوبة في في ، السبت، وسط رياح قوية وأمطار غزيرة حملتها "بويلو" إلى أجزاء من المتحدة.

وتوقفت رحلات جوية عن الإقلاع بعدما أصدر تحذيراً من "خطر على الحياة" مع اجتياح العاصفة البلاد، فيما أعلن مطار في إيرلندا إلغاء عدد من الرحلات السبت، بعدما جلبت العاصفة، وهي الثانية التي تحمل اسماً خلال الأيام القليلة الماضية، أمطاراً غزيرة وهبات رياح عاتية.

ويأتي هذا الاضطراب بعد فقط من ضرب العاصفة " " أجزاء من المملكة المتحدة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في مقاطعة كورنوال وإقفال مدارس.