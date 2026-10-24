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عربي-دولي

بالفيديو.. طائرات تصارع الرياح

Lebanon 24
24-10-2026 | 17:23
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صوّرت كاميرات طائرات وهي تهبط بصعوبة في مطار هيثرو في لندن، السبت، وسط رياح قوية وأمطار غزيرة حملتها العاصفة "بويلو" إلى أجزاء من المملكة المتحدة.

وتوقفت رحلات جوية عن الإقلاع بعدما أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيراً من "خطر على الحياة" مع اجتياح العاصفة البلاد، فيما أعلن مطار دبلن في إيرلندا إلغاء عدد من الرحلات السبت، بعدما جلبت العاصفة، وهي الثانية التي تحمل اسماً خلال الأيام القليلة الماضية، أمطاراً غزيرة وهبات رياح عاتية.

ويأتي هذا الاضطراب بعد يوم واحد فقط من ضرب العاصفة "أوستن" أجزاء من المملكة المتحدة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في مقاطعة كورنوال وإقفال مدارس.

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