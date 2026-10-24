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عربي-دولي

ترامب يلوّح بهجوم على إيران: ربما غداً!

Lebanon 24
24-10-2026 | 17:37
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ترامب يلوّح بهجوم على إيران: ربما غداً!
ترامب يلوّح بهجوم على إيران: ربما غداً! photos 0
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لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية شن هجوم على إيران، قائلاً إن ذلك قد يحدث "غداً"، لكنه أكد أنه لن يكشف موعد أي عملية عسكرية محتملة.

وقال ترامب إن "الكرة في ملعب إيران" بشأن التوصل إلى اتفاق، مضيفاً: "هناك احتمال أن نشن هجوماً، واحتمال آخر أن نتوصل معها إلى اتفاق كبير وجيد".

وأوضح أن الخيار المطروح هو "إما إنهاء المهمة في إيران أو التوصل إلى اتفاق"، معرباً عن عدم تأكده من استعداد طهران لإبرامه، ومؤكداً أن الولايات المتحدة "ستنتصر في كلتا الحالتين".

وأضاف أنه تعامل مع إيران "بفاعلية كبيرة"، وأنه قد يضطر إلى "إنهاء المهمة"، ما لم يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق.

وفي الملف الأوكراني، قال ترامب إن إدارته تعمل على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل عقد أي صفقات مع موسكو، مؤكداً رغبته في توصل الطرفين إلى اتفاق وعودتهما إلى الحياة الطبيعية.

كما أعلن أنه تحدث مع إيلون ماسك بشأن خدمات "ستارلينك" لأوكرانيا.

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