ترامب يلوّح بهجوم على إيران: ربما غداً!

لوّح الرئيس الأميركي بإمكانية شن هجوم على ، قائلاً إن ذلك قد يحدث "غداً"، لكنه أكد أنه لن يكشف موعد أي عملية عسكرية محتملة.

وقال إن " في ملعب إيران" بشأن التوصل إلى اتفاق، مضيفاً: "هناك احتمال أن نشن هجوماً، واحتمال آخر أن نتوصل معها إلى اتفاق كبير وجيد".

وأوضح أن الخيار المطروح هو "إما إنهاء المهمة في إيران أو التوصل إلى اتفاق"، معرباً عن عدم تأكده من استعداد لإبرامه، ومؤكداً أن "ستنتصر في كلتا الحالتين".

وأضاف أنه تعامل مع إيران "بفاعلية كبيرة"، وأنه قد يضطر إلى "إنهاء المهمة"، ما لم يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق.

وفي الملف الأوكراني، قال ترامب إن إدارته تعمل على إنهاء الحرب بين وأوكرانيا قبل عقد أي صفقات مع ، مؤكداً رغبته في توصل الطرفين إلى اتفاق وعودتهما إلى الحياة الطبيعية.

كما أعلن أنه تحدث مع إيلون بشأن خدمات "ستارلينك" لأوكرانيا.