قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية: الشاباك يتولى حماية يائير غولان وعوفر فينتر

أبلغ (الشاباك) مكتب " " يائير غولان أن حمايته الأمنية ستصبح، اعتباراً من ، أي قبل يومين من موعد الانتخابات، تحت مسؤولية الجهاز وبتمويل من الدولة، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكان حزب "الديمقراطيون" قد تقدّم بالتماس إلى ، طالب فيه بأن يتولى رئيس دافيد زيني مسؤولية حماية غولان، في إطار الالتزام القانوني للجهاز بحماية النظام ومؤسساته. وقدّم ممثلو الدولة خطة أمنية خاصة بغولان، وتعهدوا بتحديثها وفق آخر تقييمات التهديد.

كما سيحظى رئيس حزب "شعب " عوفر فينتر بحماية الشاباك، في قرار يأتي بعد معركة استمرت أشهراً لتأمين هذه الحماية لقادة الأحزاب السياسية.

وكان حزب "يشار" قد أعلن السبت أن رئيسه غادي آيزنكوت سيحظى بدوره بحماية الشاباك اعتباراً من الأحد، رغم أن زيني كان قد قرر في آب الماضي أن آيزنكوت لا يستوفي الشروط اللازمة للحصول على حماية "الوحدة 730" الخاصة. غير أن اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي أوصت في أيلول، بعد مراجعة معلومات استخباراتية وتقييمات محدّثة للتهديدات المحيطة برئيس حزب "يشار"، بأن يتولى الشاباك حمايته.