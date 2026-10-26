بسبب عاصفة.. انحراف طائرة عن مدرج مطار بريطاني (فيديو)

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🔴 Un Boeing 737-800 de Jet2, opérant un vol en provenance de Venise, a dévié de la piste lors de son atterrissage à l’aéroport de Birmingham. https://t.co/A6WaY2a2n0— air plus news (@airplusnews) October 25, 2026
🔴 Un Boeing 737-800 de Jet2, opérant un vol en provenance de Venise, a dévié de la piste lors de son atterrissage à l’aéroport de Birmingham. https://t.co/A6WaY2a2n0