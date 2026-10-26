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بسبب عاصفة.. انحراف طائرة عن مدرج مطار بريطاني (فيديو)

Lebanon 24
26-10-2026 | 05:39
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في حادث خطير، انحرفت طائرة ركاب تابعة لشركة "غيت 2" عن مدرج الهبوط في مطار برمنغهام البريطاني، بعدما دفعتها الرياح القوية المصاحبة للعاصفة "بويلو" نحو المنطقة العشبية المجاورة، قبل أن تعود إلى مسارها وتستكمل تحركها داخل المطار.

ووقع الحادث، أثناء هبوط الرحلة رقم LS1310 القادمة من مدينة البندقية الإيطالية، وسط أحوال جوية مضطربة شهدتها برمنغهام ومناطق أخرى في إقليم ويست ميدلاندز.

وأظهر مقطع فيديو متداول الطائرة وهي تنحرف عن سطح المدرج المعبد باتجاه العشب المحاذي له، قبل أن تعود إلى مسارها وتواصل التحرك نحو موقف الطائرات.
 
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وبحسب تقارير إعلامية، تمكن الركاب من مغادرة الطائرة بصورة طبيعية، فيما ارتبط الحادث بالظروف الجوية القاسية المصاحبة للعاصفة.

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