لليوم الرابع.. العملية الإسرائيلية في الخليل تتواصل

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تواصل القوات ، لليوم الرابع على التوالي، عملياتها في محافظة جنوب ، وسط تصعيد الاقتحامات والتعزيزات العسكرية والإغلاقات.وارتفع عدد في المدينة إلى نحو 2649 نازحاً، وفق لجنة الإسناد والإغاثة في الخليل.ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن قوات إضافية من الجيش ، ترافقها عربات وآليات عسكرية مصفحة، اقتحمت مدينة الخليل، منتصف الليلة، من مدخل فرش ، بالتزامن مع اقتحام المنطقة الجنوبية بالقرب من جبل كرباج، ووصول تعزيزات عسكرية وشاحنات كبيرة إلى منطقة الجلدة.وأضافت أن القوات الإسرائيلية صادرت عددا من المركبات الفلسطينية، فيما أفاد شهود بوصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة عين دير بحة، والاستيلاء على مركبات فيها.في سياق متصل، أفاد شاهد عيان بأن القوات الإسرائيلية قسّمت أحد الشوارع في منطقة جبل بين والمستعمرين، في إجراء يقيّد حركة المواطنين وتنقلهم في المنطقة.