لليوم الرابع.. العملية الإسرائيلية في الخليل تتواصل

تواصل القوات الإسرائيلية
، لليوم الرابع على التوالي، عملياتها في محافظة الخليل
جنوب الضفة الغربية
، وسط تصعيد الاقتحامات والتعزيزات العسكرية والإغلاقات.
وارتفع عدد النازحين
في المدينة إلى نحو 2649 نازحاً، وفق لجنة الإسناد والإغاثة في الخليل.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية
(وفا) عن مصادر محلية قولها، إن قوات إضافية من الجيش الإسرائيلي
، ترافقها عربات وآليات عسكرية مصفحة، اقتحمت مدينة الخليل، منتصف الليلة، من مدخل فرش الهوى
، بالتزامن مع اقتحام المنطقة الجنوبية بالقرب من جبل كرباج، ووصول تعزيزات عسكرية وشاحنات كبيرة إلى منطقة الجلدة.
وأضافت أن القوات الإسرائيلية صادرت عددا من المركبات الفلسطينية، فيما أفاد شهود عيان
بوصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة عين دير بحة، والاستيلاء على مركبات فيها.
في سياق متصل، أفاد شاهد عيان بأن القوات الإسرائيلية قسّمت أحد الشوارع في منطقة جبل الرحمة
بين الفلسطينيين
والمستعمرين، في إجراء يقيّد حركة المواطنين وتنقلهم في المنطقة.