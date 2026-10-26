اليابان توجّه تهمتي القتل والسرقة إلى جندي أميركي.. ماذا حصل؟

وجّه الادعاء العام الياباني تهمتي القتل والسرقة إلى جندي من الأميركية، على خلفية مقتل امرأة يابانية تبلغ 39 عاماً في ، في قضية أعادت الجدل بشأن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

وبحسب وكالة " "، نقلاً عن وسائل إعلام يابانية، وُجّهت التهم إلى العريف ديفين جاكوب بالارد، البالغ 20 عاماً، والمتمركز في قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأميركية في أوكيناوا.

ويُشتبه في أن بالارد قتل آنا ياغي داخل فندق في مدينة ناها، عاصمة المحافظة، في 3 تشرين الأول الجاري، عبر خنقها بسلك هاتف، ثم سرقة حقيبة ظهر تحتوي على محفظتها ومقتنيات أخرى، وفق ما أوردته "NHK" نقلاً عن في ناها.

وكان بالارد قد نفى الاتهامات الموجهة إليه عند توقيفه، فيما أفادت وسائل إعلام يابانية، نقلاً عن مصادر في التحقيق، بأنه أدلى لاحقاً بتصريحات تشير إلى تورطه في القضية. ولم يتسنّ الوصول إلى للتعليق خارج ساعات العمل.

وأثارت القضية غضباً في أوكيناوا وطوكيو، واستدعت إدانة من مسؤولين يابانيين، كما دفعت القوات الأميركية إلى فرض حظر تجوّل على جنودها في وحظر تناول ، في إطار إجراءات أعقبت توقيفه.

وتعيد القضية تسليط الضوء على الخلافات المستمرة بشأن الوجود العسكري الأميركي في أوكيناوا، حيث أثارت جرائم وحوادث سابقة تورّط فيها عسكريون أميركيون احتجاجات متكررة بين السكان، إلى جانب الاعتراضات على الضوضاء والتلوث المرتبطين بالمنشآت العسكرية.