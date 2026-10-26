هجوم الكرك ينتهي بتوقيف 3 أشخاص... ماذا كشفت السلطات الاردنية؟

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أعلنت السلطات الأردنية اعتقال ثلاثة أشخاص قالت إنهم منفذو هجوم الكرك، موضحة أنهم من عائلة واحدة، بينهم شقيقان، ويقطنون في بلدة حمود بالمحافظة.
وقال مدير الأمن العام عبيدالله المعايطة، خلال مؤتمر صحافي في وزارة الداخلية، إن العملية الأمنية نُفذت بعد محاصرة الثلاثة في أحد المنازل، حيث ضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر. وأضاف أن الهجوم لم يكن مخططاً له مسبقاً، بل وقع بصورة لحظية.
من جهته، أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن التحقيقات لا تزال مستمرة رغم القبض على المنفذين، مشيراً إلى عدم وجود ما يدل على ارتباطهم بخلايا أخرى.
ووصف عملية الاعتقال بأنها "نوعية" وجرت في ظروف صعبة، مؤكداً حرص السلطات على منع تكرار الحادثة، وعمل الحكومة وفق استراتيجية لمواجهة التطرف بكل الوسائل.
بدوره، شدد المتحدث باسم الحكومة على أن ما يجمع الأردنيين أقوى من أي محاولة لبث الفرقة، مؤكداً استمرار حملة اجتثاث الفكر المتطرف والتكفيري في مختلف القطاعات.