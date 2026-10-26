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عربي-دولي

توقيف إبن عم بشار الاسد... كان عقيدا في النظام السابق

Lebanon 24
26-10-2026 | 12:13
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توقيف إبن عم بشار الاسد... كان عقيدا في النظام السابق
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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا القبض على المدعو يحيى الأسد ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد.
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وقرأ المتحدث باسم الداخلية أسماء ورتب العسكريين الذين تم توقيفهم:
 
يحيى الأسد — عقيد في الفرع 105، ابن عم بشار الأسد.
محمد ديب عفوف — لواء، قائد الفرقة 24 دفاع جوي.
محمد مننون — رئيس قسم التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.
كامل محمد شريف — متورط في مجزرة التضامن بدمشق.
راجح خضر ونّوس — طيار مروحي.
 
وضمت القائمة أيضا:
 
رياض شحادة - ضابط برتبة عميد في الأمن السياسي.
سالم الداغستاني — رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.
غازي بدر عبدو الصالح — قاض في محكمة الإرهاب.
سعد الله جرجس مسوح — ضابط برتبة عميد في مشفى تشرين العسكري.
مرهف محسن علي السلامة – ضابط برتبة عميد.
أحمد المصطفى – عميد في الحرس الجمهوري.
شعيب فؤاد النقري – طبيب عسكري.
ابراهيم ياسين سلامة - طيار مروحي. 
منذر علي محمد العلي – طيار حربي.
علاء صالح الأسعد وغيرهم. (روسيا اليوم) 
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