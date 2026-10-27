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عربي-دولي

الأمير هاري في مرمى الانتقادات مُجددا.. إليكم السبب

Lebanon 24
27-10-2026 | 04:30
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الأمير هاري في مرمى الانتقادات مُجددا.. إليكم السبب
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مُجددا واجه الأمير هاري انتقادات على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن علاقته المتوترة بالعائلة المالكة البريطانية، بعدما حذره خبير في العلاقات العامة من أن الحديث عن الخلافات العائلية في وسائل الإعلام قد يقلل فرص المصالحة مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير ويليام.
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وأتت الانتقادات عقب مقابلة أجراها دوق ساسكس مع مجلة GQ، للترويج لمشروعه على منصة "ماستر كلاس"، تحدث خلالها عن رغبته في إصلاح العلاقات العائلية، مشيراً إلى أن بعض الأطراف لا تريد للأمور أن تسير في الاتجاه الذي يتمناه.

ونقلت مجلة "نيوزويك" عن خبير العلاقات العامة إريك شيفر قوله إن تصريحات هاري تمثل خطوة قد تضر بمساعيه، معتبراً أن الحديث العلني عن الخلافات ليس الخيار المناسب لمن يسعى إلى تجاوزها.

ولفت شيفر إلى أن على هاري تحديد أولوياته بين استعادة علاقته بوالده وشقيقه والعمل على تحسين صورته العامة، مشيراً إلى أن الجمع بين المسارين قد يكون صعباً في ظل استمرار التصريحات المتبادلة.

وخلال المقابلة، أقر هاري بشعوره بالحزن إزاء تعقيد علاقته بوالده وشقيقه، لافتاً إلى أن الخلافات بين الآباء والأبناء والأشقاء تجربة تمر بها عائلات كثيرة.

وقال إن هناك أشخاصاً لا يريدون نجاح مساعي التقارب، في حين يرغب هو في تحقيق ذلك.

لكن المتحدث باسم دوق ساسكس نفى أن يكون التصريح موجهاً إلى الملك تشارلز أو الأمير ويليام، مؤكداً أن كلامه جاء في سياق عام، ولم يكن المقصود منه انتقاد شقيقه أو أي فرد آخر من العائلة المالكة.(إرم نيوز)
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