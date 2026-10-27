بتهمة الانتماء لداعش.. العراق يحكم بالسجن على 7 فرنسيين

Advertisement

أصدرت محكمة ، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن بحق 7 أشخاص يحملون الجنسية ومن أصول جزائرية، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش والعمل معه في ، فضلاً عن بث الرعب بين المدنيين.وبحسب وكالة ، قضت المحكمة بالسجن المؤبد، ومدته 20 عاماً وفق ما ورد في البرقية، بحق 6 من المدانين، فيما حكمت على السابع بالسجن لمدة 15 عاماً.وجاءت الأحكام خلال جلسة علنية عقدت في ، بحضور محامين منتدبين للدفاع عن المتهمين.وأوضح قاضي المحكمة أن المدانين يحملون الجنسية الفرنسية وينحدرون من أصول جزائرية، وأن إدانتهم جاءت على خلفية الانتماء إلى تنظيم داعش والعمل ضمن صفوفه في سوريا.كما شملت التهم الموجهة إليهم بث الرعب بين المدنيين خلال فترة نشاط التنظيم.وقال القاضي إن الأحكام الصادرة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المدانين لإصلاح أنفسهم وتصحيح مسار حياتهم.