تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بتهمة الانتماء لداعش.. العراق يحكم بالسجن على 7 فرنسيين

Lebanon 24
27-10-2026 | 04:36
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بتهمة الانتماء لداعش.. العراق يحكم بالسجن على 7 فرنسيين
بتهمة الانتماء لداعش.. العراق يحكم بالسجن على 7 فرنسيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت محكمة عراقية، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن بحق 7 أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية ومن أصول جزائرية، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش والعمل معه في سوريا، فضلاً عن بث الرعب بين المدنيين.
Advertisement

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قضت المحكمة بالسجن المؤبد، ومدته 20 عاماً وفق ما ورد في البرقية، بحق 6 من المدانين، فيما حكمت على السابع بالسجن لمدة 15 عاماً.

وجاءت الأحكام خلال جلسة علنية عقدت في بغداد، بحضور محامين منتدبين للدفاع عن المتهمين.

وأوضح قاضي المحكمة أن المدانين يحملون الجنسية الفرنسية وينحدرون من أصول جزائرية، وأن إدانتهم جاءت على خلفية الانتماء إلى تنظيم داعش والعمل ضمن صفوفه في سوريا.

كما شملت التهم الموجهة إليهم بث الرعب بين المدنيين خلال فترة نشاط التنظيم.

وقال القاضي إن الأحكام الصادرة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المدانين لإصلاح أنفسهم وتصحيح مسار حياتهم.
مواضيع ذات صلة
القضاء العراقي يحكم بالسجن لمدد متفاوتة على 7 فرنسيين من داعش
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 15:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق: حكم قضائي بالسجن 7 سنوات بحق النائب محمد فرمان شاهر بتهم فساد (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 15:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء العراقي: الحكم بالسجن 7 سنوات بحق وكيل وزارة النفط بتهم الفساد
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 15:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
من سوريا إلى العراق.. تقرير يكشف مصير 5700 موقوف بتهمة الانتماء لـ"داعش"
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 15:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الأنباء الألمانية

وكالة الأنباء

الألمانية

نظيم داعش

الفرنسية

عراقية

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-10-27
Lebanon24
09:02 | 2026-10-27
Lebanon24
09:00 | 2026-10-27
Lebanon24
09:00 | 2026-10-27
Lebanon24
08:30 | 2026-10-27
Lebanon24
08:19 | 2026-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24