الحكومة الأردنية: سنشكّل لجنة مشتركة مع سوريا عقب ضربات ضد تنظيم داعش

أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن سيعمل مع الجانب السوري على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تداعيات العملية العسكرية ضد تنظيم "داعش"، وتطوير التنسيق في مكافحة التنظيم الإرهابي، بما يضمن أمن البلدين والشعبين ويحمي المدنيين. Advertisement

وقال المومني إن أمن الأردن وسوريا واحد، وإن تمثل هدفًا مشتركًا للبلدين، لا سيما بعد استهداف التنظيم للأردن قبل أيام في قرية بالكرك، مشددًا على حرص على مواصلة تعزيز علاقاتها الأخوية الراسخة مع وتطوير التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

وأوضح أن العملية العسكرية التي نفذها الأردن أمس جاءت بعد نفاد صبر المملكة إزاء تحركات التنظيمات الإرهابية واستهدافها الأمن الوطني، مشيرًا إلى أن الضربات استندت إلى معلومات ميدانية هدفت إلى تحييد تهديدات مؤكدة ومنع عمليات إرهابية ضد الأردن.

وأضاف أن العملية أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف تنظيم "داعش"، تُقدّر بأكثر من 20 عنصرًا، إلى جانب تدمير مستودع أسلحة ضخم تابع للتنظيم.

وفي ما يتعلق بحماية المدنيين، أكد المومني أن الأردن اتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بهم، وامتنع عن استهداف مواقع أشارت المعلومات إلى وجود مدنيين فيها، معربًا عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين.

وشدد على أن المملكة تولي حياة المدنيين الأبرياء خارج حدودها الأهمية نفسها التي توليها لحياة ، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تعريض المدنيين للخطر.

وفي سياق متصل، أعرب المومني عن احترام الأردن الكبير للدولة وشعبها، رافضًا التشكيك في المملكة تجاه سوريا، ومذكّرًا باستضافتها السوريين ووقوفها إلى جانبهم وتقديم الدعم لهم بصورة مستمرة.

وأكد أن الأردن يسعى إلى دعم أمن سوريا وتعزيز وحدتها وجبهتها الداخلية، وتمتين حضورها على المستويات كافة، لافتًا إلى وجود تنسيق مؤسسي ومستمر بين البلدين منذ سنوات في مجالات مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات.

كما أشار إلى أن المملكة تواصل التنسيق مع الأطراف الدولية لضمان سلامة الأراضي السورية ووحدتها واستقرارها، والعمل على صد الأطماع عنها، ولا سيما في الجنوب السوري.