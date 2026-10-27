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عربي-دولي

الرئيس الإيراني وأمير قطر يؤكدان على تعزيز العلاقات بين طهران والدوحة

Lebanon 24
27-10-2026 | 05:41
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الرئيس الإيراني وأمير قطر يؤكدان على تعزيز العلاقات بين طهران والدوحة
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أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التقيا على هامش القمة الثامنة لرؤساء دول منتدى الدول المصدرة للغاز في روسيا؛ حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة.
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واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء آخر مستجدات العلاقات بين طهران والدوحة، وأكدا على أهمية توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية، والاستفادة من القدرات المتاحة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي.

وكان التعاون في مجال الطاقة، وتنمية التبادلات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التنسيق بين الدول المصدرة للغاز، من بين أبرز المحاور التي ركز عليها اللقاء.
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