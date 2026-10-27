الرئيس الإيراني وأمير قطر يؤكدان على تعزيز العلاقات بين طهران والدوحة

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أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مسعود بزشكيان، وأمير دولة قطر الشيخ ، التقيا على هامش القمة الثامنة لرؤساء دول منتدى الدول المصدرة للغاز في ؛ حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة.واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء آخر مستجدات العلاقات بين والدوحة، وأكدا على أهمية توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية، والاستفادة من القدرات المتاحة للارتقاء بمستوى التعاون .وكان التعاون في مجال الطاقة، وتنمية الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التنسيق بين الدول المصدرة للغاز، من بين أبرز المحاور التي ركز عليها اللقاء.