الجيش اليمني: تحييد 440 حوثياً وتدمير 146 آلية خلال 24 ساعة

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أعلن الجيش اليمني، تحقيق تقدم ميداني جديد في ، وإحباط محاولات تسلل للحوثيين في جبهات باب المندب وذوباب والمضاربة، ضمن العمليات العسكرية المستمرة ضد الحوثيين.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة ، ماجد النزيلي، إن وحدات الجيش والمقاومة الشعبية نفذت هجمات منسقة بإسناد من الطيران الحربي في جبهات تعز، تمكنت خلالها من إحباط محاولات الحوثيين استعادة مواقع فقدوها في المواجهات الأخيرة.وأضاف أن القوات الحكومية حققت تقدماً ميدانياً جديداً، وعززت سيطرتها النارية على عدد من المواقع والمرتفعات الاستراتيجية في المحافظة.وفي جبهات باب المندب وذوباب والمضاربة، أكد النزيلي أن القوات الحكومية أحبطت محاولات تسلل للحوثيين، واستهدفت تعزيزاتهم وآلياتهم العسكرية.