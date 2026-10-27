الجيش اليمني: تحييد 440 حوثياً وتدمير 146 آلية خلال 24 ساعة

أعلن الجيش اليمني، تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة تعز
، وإحباط محاولات تسلل للحوثيين في جبهات باب المندب وذوباب والمضاربة، ضمن العمليات العسكرية المستمرة ضد الحوثيين.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية
، ماجد النزيلي، إن وحدات الجيش والمقاومة الشعبية نفذت هجمات منسقة بإسناد من الطيران الحربي في جبهات تعز، تمكنت خلالها من إحباط محاولات الحوثيين استعادة مواقع فقدوها في المواجهات الأخيرة.
وأضاف أن القوات الحكومية حققت تقدماً ميدانياً جديداً، وعززت سيطرتها النارية على عدد من المواقع والمرتفعات الاستراتيجية في المحافظة.
وفي جبهات باب المندب وذوباب والمضاربة، أكد النزيلي أن القوات الحكومية أحبطت محاولات تسلل للحوثيين، واستهدفت تعزيزاتهم وآلياتهم العسكرية.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن عمليات الجيش خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن تحييد نحو 440 عنصراً من الحوثيين وتدمير 146 آلية ومعدة قتالية.