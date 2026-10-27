بعد هزيمته الانتخابية... واشنطن تفتح أبوابها لفلافيو بولسونارو وعائلته

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أعلنت أنها ستمنح فلافيو بولسونارو وعائلته تأشيرات دخول إلى أراضيها، وسط تقارير تفيد بأنه يتّجه إلى بعد رفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات البرازيلية.وقال مسؤول كبير في : "ستصدر تأشيرات لفلافيو بولسونارو وأفراد عائلته، وستسمح لهم بدخول الولايات المتحدة".ولم يؤكد المسؤول ما إذا كان بولسونارو متجها بالفعل إلى الولايات المتحدة.وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكر مصدران أن السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو غادر البلاد متجها إلى الولايات المتحدة، عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية التي جرت ، ورفضه الامتثال لأمر صادر عن بتسليم جوازات سفره.ولم ترد السفارة الأميركية في على الفور على طلب للتعليق، كما رفض محامي بولسونارو الإدلاء بأي تصريح.وكان من المتوقع أن يفوز بولسونارو في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، لكنه مني بهزيمة مفاجئة أمام منافسه اليساري، الرئيس الحالي لويز .