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عربي-دولي

بعد هزيمته الانتخابية... واشنطن تفتح أبوابها لفلافيو بولسونارو وعائلته

Lebanon 24
27-10-2026 | 17:56
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بعد هزيمته الانتخابية... واشنطن تفتح أبوابها لفلافيو بولسونارو وعائلته
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أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنح فلافيو بولسونارو وعائلته تأشيرات دخول إلى أراضيها، وسط تقارير تفيد بأنه يتّجه إلى هذا البلد بعد رفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات البرازيلية.
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وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية: "ستصدر وزارة الخارجية تأشيرات لفلافيو بولسونارو وأفراد عائلته، وستسمح لهم بدخول الولايات المتحدة".

ولم يؤكد المسؤول ما إذا كان بولسونارو متجها بالفعل إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكر مصدران أن السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو غادر البلاد متجها إلى الولايات المتحدة، عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، ورفضه الامتثال لأمر صادر عن المحكمة العليا بتسليم جوازات سفره.

ولم ترد السفارة الأميركية في البرازيل على الفور على طلب للتعليق، كما رفض محامي بولسونارو الإدلاء بأي تصريح.

وكان من المتوقع أن يفوز بولسونارو في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، لكنه مني بهزيمة مفاجئة أمام منافسه اليساري، الرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا
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