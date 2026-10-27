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عربي-دولي

نتنياهو: ننتظر "النتائج الحقيقية" للانتخابات

Lebanon 24
27-10-2026 | 23:29
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نتنياهو: ننتظر النتائج الحقيقية للانتخابات
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يزال ينتظر "النتائج الكاملة" لانتخابات الكنيست، بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، مساء الثلاثاء.
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وفي كلمة أمام مؤيديه في القدس بوقت مبكر من صباح الأربعاء، قال نتنياهو تعليقا على حصول حزب الليكود الذي يتزعمه على 27 مقعدا وفق الاستطلاعات: "هذه مجرد البداية، ونحن بانتظار النتائج الكاملة".

وأضاف: "هناك أمر واحد مؤكد، وهو أن الليكود هو الحزب الأكبر في إسرائيل".

وتعهد نتنياهو بتشكيل "حكومة يمينية قوية"، وذلك بعدما أشارت استطلاعات آراء الناخبين بعد خروجهم من لجان الاقتراع، إلى تقارب بين معسكري نتنياهو ومنافسه الأبرز رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت.

كما تعهد بتشكيل حكومة جديدة من دون مشاركة عربية، قائلا إنه "لا ينبغي لأي زعيم أن يحكم اعتمادا على دعم العرب في إسرائيل"، الذين حققت أحزابهم مكاسب قوية.
واتهم نتنياهو الأحزاب العربية بأنها "تعارض وجود إسرائيل، وتصور حركة حماس على أنها منظمة خيرية، وتصف الجنود الإسرائيليين بأنهم مجرمو حرب".

وظهر رئيس وزراء إسرائيل برفقة زوجته سارة بمعنويات مرتفعة، وهو يصفق بيديه ويوجه الشكر إلى أنصاره.

وكانت إيران حاضرة بقوة في كلمة نتنياهو، الذي قال إن لديه "فرصة فريدة" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقضاء على "التهديد الإيراني".

وحذر من أن التهديد الذي تمثله "إيران لم ينته بعد"، وقال: "ما دام النظام المتطرف قائما فسيواصلون محاولة تدميرنا".

واعتبر أن "على إسرائيل والولايات المتحدة العمل معا لإزالة هذا التهديد نهائيا".

وأظهرت استطلاعات الناخبين أن أيا من معسكر نتنياهو أو معارضيه لم يحصل على عدد كاف من المقاعد لتحقيق الأغلبية البرلمانية في الكنيست (61 مقعدا من أصل 120).
 
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