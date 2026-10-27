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عربي-دولي

القائمة العربية: مستعدون للانضمام إلى حكومة يترأسها آيزنكوت

Lebanon 24
27-10-2026 | 23:34
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القائمة العربية: مستعدون للانضمام إلى حكومة يترأسها آيزنكوت
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أبدى رئيس القائمة العربية الموحدة (راعم) منصور عباس، ليل الثلاثاء، استعداده للانضمام إلى حكومة إسرائيلية يترأسها رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، المنافس الأبرز لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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وأشار عباس إلى أنه يجري اتصالات مع شخصيات من كلا المعسكرين، المؤيد لنتنياهو والمعارض له، وذلك في أعقاب استطلاعات الرأي التي أجريت عند مراكز الاقتراع، التي أظهرت عدم امتلاك أي من الطرفين مسارا واضحا لتشكيل حكومة.

وفي تصريح للقناة 12 الإسرائيلية، قال عباس: "الجميع يتحدثون معنا، وليس فقط معسكر التغيير"، ملمحا بذلك إلى أن شخصيات من المعسكر المؤيد لنتنياهو قد تواصلت معه أيضا.

لكنه أكد استعداده للانضمام إلى حكومة يرأسها آيزنكوت، إلا أنه شدد على ضرورة التأكد أولا من إمكانية قيام مثل هذا الائتلاف.

وأقر عباس أنه "لا تتوفر حاليا الأرقام اللازمة لتشكيل حكومة".
 
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