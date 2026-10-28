صراخ وتلاسن.. هذا ما حصل بين ممثلي أميركا وكوبا في الأمم المتحدة (فيديو)

سجل تلاسن حاد بين ممثلي وكوبا ما أدى إلى تعليق مؤقت للمناقشات، في للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء.



واندلع الخلاف خلال مناقشة مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الحظر الأميركي المفروض على هافانا، وهو إجراء غير ملزم تطرحه كوبا سنويا منذ عام 1992.



إلا أن مناقشات هذا العام تأتي في ظل حملة ضغط جديدة تشنها الولايات المتحدة ضد كوبا، تشمل حصارا نفطيا وعقوبات واسعة النطاق ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد الكوبي.



وبينما كان السفير الأميركي مايك والتز يلقي كلمة أمام الجمعية العامة، اعترض الكوبي برونو على ما ورد في الخطاب، وتوّجه نحو منصة المتحدثين مطالبا بوقف الكلمة.



وكان والتز في معرض تبريره لرفض مشروع القرار، ينتقد في كلمته "قمع الحكومة الشيوعية للمواطنين الكوبيين"، حسب تعبيره.



وصرخ الدبلوماسي الأميركي قائلا: "هذه هي وليست ديكتاتوريتكم الشيوعية. لا يمكنك إسكاتي"، مطالبا رودريغيز وغيره من الدبلوماسيين الكوبيين بالابتعاد.



فرد عليه رودريغيز صارخا أيضا: "أنت كاذب".

A UN General Assembly session debating the US embargo of Cuba was suspended after US Ambassador Michael Waltz and Cuban representatives exchanged sharp accusations during a tense floor confrontation https://t.co/YJZS7zQaGN — Reuters (@Reuters) October 28, 2026 Advertisement

وعلى إثر ذلك، علّق رئيس الجلسة المداولات لفترة وجيزة، وطلب من ممثلي البلدين العودة إلى مقاعدهما، قبل أن يسمح لوالتز بمواصلة حديثه.



واتهمت هافانا بشن حملة ضغط "غير مسبوقة" هذا العام، لإقناع الدول بمعارضة مشروع القرار الذي كان يحظى تقليديا بدعم ساحق.



ويأتي هذا الخلاف أيضا بعد أيام من دعوة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للكوبيين للعمل سرا مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، من أجل "إنهاء الحكم الشيوعي في ".