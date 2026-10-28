تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هجوم مسلّح في إيران... ومقتل عمدة مدينة جونقان

Lebanon 24
28-10-2026 | 06:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هجوم مسلّح في إيران... ومقتل عمدة مدينة جونقان
هجوم مسلّح في إيران... ومقتل عمدة مدينة جونقان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قُتل مسؤول حكومي إيراني، الأربعاء، بهجوم مسلح في مدينة  جونقان التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري الواقعة جنوب غربي إيران
Advertisement

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن عبد العلي ارزنج، نائب حاكم المحافظة للشؤون الأمنية والسياسية، قوله إن "عمدة مدينة جونقان إسماعيل إسلامي لقي مصرعه صباح الأربعاء، إثر تعرضه لهجوم مسلح وإصابته بطلقات نارية".

وأضاف ارزنج أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحادث لا يحمل أبعاداً أمنية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابساته أو هوية من نفذه.

وذكر أن الجهات المعنية تواصل متابعة القضية، على أن تُعلن المعلومات الإضافية فور توفرها. (إرم نيوز) 
 
مقتل مسؤول إيراني بهجوم مسلح
مواضيع ذات صلة
عمدة كييف: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين من جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية في مقاطعة كييف
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في مهرستان.. مقتل شرطي إيراني بهجوم مسلح
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 3 عناصر من أمن الطرق بهجوم مسلح في ريف حماة السورية
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي بطائرة مسيّرة استهدف مبنى مدينة دنيبرو
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد العلي

جنوب غرب

الكشف عن

إسماعيل

إسلامي

العلي

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-10-28
Lebanon24
08:27 | 2026-10-28
Lebanon24
08:14 | 2026-10-28
Lebanon24
08:10 | 2026-10-28
Lebanon24
07:30 | 2026-10-28
Lebanon24
07:28 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24