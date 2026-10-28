هجوم مسلّح في إيران... ومقتل عمدة مدينة جونقان

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قُتل مسؤول حكومي إيراني، الأربعاء، بهجوم مسلح في مدينة جونقان التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري الواقعة جنوب غربي .ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن ارزنج، نائب حاكم المحافظة للشؤون الأمنية والسياسية، قوله إن "عمدة مدينة جونقان لقي مصرعه صباح الأربعاء، إثر تعرضه لهجوم مسلح وإصابته بطلقات نارية".وأضاف ارزنج أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحادث لا يحمل أبعاداً أمنية، من دون مزيد من التفاصيل بشأن ملابساته أو هوية من نفذه.وذكر أن الجهات المعنية تواصل متابعة القضية، على أن تُعلن المعلومات الإضافية فور توفرها. (إرم نيوز)