تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

معلومات مهمّة... كم صوتاً يحتاج الحزب للفوز بمقعد في الكنيست الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
28-10-2026 | 07:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
معلومات مهمّة... كم صوتاً يحتاج الحزب للفوز بمقعد في الكنيست الإسرائيليّ؟
معلومات مهمّة... كم صوتاً يحتاج الحزب للفوز بمقعد في الكنيست الإسرائيليّ؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الإسرائيلية، تبدأ عملية تحديد حصة كل قائمة من المقاعد البرلمانية الـ120، وفق قواعد قانونية تُحدّد من يحصل على المقاعد وكيف تُوزَّع تلك التي لا تُحسم في المرحلة الأولى.
Advertisement

ووفق تقرير نشره موقع "i24news"، تثير هذه الآلية تساؤلات بشأن عدد الأصوات اللازمة للفوز بمقعد واحد، ومصير الأصوات التي لا تكفي للحصول على مقعد إضافي، والدور الذي تؤديه اتفاقيات فائض الأصوات في تغيير التوزيع النهائي.

وتبدأ عملية الحساب بقسمة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم على عدد مقاعد الكنيست البالغ 120 مقعدًا. وتُعرف النتيجة باسم "المقياس العام"، وهي عدد الأصوات الأساسي اللازم للمقعد خلال مرحلة التوزيع الأولية.

ويتأثر عدد الأصوات المقابل للمقعد بعدة عوامل، أبرزها نسبة المشاركة في الانتخابات، وعدد الأصوات الصحيحة، وحجم الأصوات التي تحصل عليها القوائم التي تتجاوز نسبة الحسم.

لذلك، لا يكفي معرفة عدد أصحاب حق الاقتراع لتحديد عدد الأصوات اللازمة للفوز بمقعد، بل يجب احتساب الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القوائم المؤهلة للمشاركة في توزيع المقاعد.

ويتعيّن على كل قائمة انتخابية الحصول على 3.25% على الأقل من الأصوات الصحيحة حتى تدخل في توزيع مقاعد الكنيست.

أما الأصوات التي تحصل عليها القوائم التي لا تبلغ هذه النسبة، فلا تدخل في عملية توزيع المقاعد الـ120.

وكلما زاد عدد الأصوات الممنوحة لقوائم لم تتجاوز نسبة الحسم، انخفض مجموع الأصوات الذي يجري على أساسه توزيع المقاعد بين القوائم المؤهلة. 

وإذا حصلت قائمة على 55 ألف صوت، وكان المقياس العام 37,500 صوت، فإنها تحصل في الحساب الأولي على مقعد واحد، ويتبقى لديها فائض قدره 17,500 صوت.

ولا تُهمل هذه الأصوات ببساطة، إذ قد تبقى مقاعد غير موزعة بعد المرحلة الأولية، ويجري تخصيصها وفق طريقة بادر-عوفر، التي تأخذ في الاعتبار عدد الأصوات المتبقية لكل قائمة مقارنة بعدد المقاعد التي حصلت عليها بالفعل.

تتيح اتفاقيات فائض الأصوات لقائمتين انتخابيتين الاتفاق، قبل التصويت، على احتساب الأصوات المتبقية لديهما معًا عند توزيع المقاعد التي لم تُحسم في المرحلة الأولية.

وفي هذه المرحلة، تُحتسب القائمتان وفق القواعد المرتبطة بالاتفاق، ثم يُحدد أي منهما يحصل على المقعد الإضافي. وقد تمنح هذه الآلية حزبًا مقعدًا إضافيًّا، حتى إذا لم يكن صاحب أكبر فائض من الأصوات عند النظر إلى كل قائمة بصورة منفردة.

ولهذا، قد تؤثر اتفاقيات فائض الأصوات في التوزيع النهائي للمقاعد، خصوصًا عندما تكون المنافسة متقاربة بين القوائم. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: عينات التصويت تمنح الليكود 25 مقعداً وحزب يشار 22 مقعداً والديمقراطيين 10 مقاعد
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الأحزاب العربية تحصد 18 مقعدا بعد فرز 66.3% من الأصوات
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الانتخابات المركزية: فرز 51.8% من الأصوات ونتنياهو يحصد 55 مقعدا والتغيير 49 والأحزاب العربية 16
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الانتخابات بعد فرز 37% من الأصوات: 16 مقعدا للأحزاب العربية
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 14:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الكنيست الإسرائيلي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

البرلمانية

البرلمان

ارم نيوز

برلماني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:35 | 2026-10-28
Lebanon24
08:30 | 2026-10-28
Lebanon24
08:27 | 2026-10-28
Lebanon24
08:14 | 2026-10-28
Lebanon24
08:10 | 2026-10-28
Lebanon24
07:30 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24