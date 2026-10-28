في أول زيارة لرئيس حكومة عراقية بعد سقوط الأسد.. الزيدي وصل دمشق

Advertisement

وصل رئيس الوزراء علي الزيدي، الأربعاء، إلى في أول زيارة لرئيس حكومة منذ سقوط حكم أواخر عام 2024، وسط مساع لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.واستقبل الرئيس السوري أحمد الزيدي والوفد المرافق في مطار دمشق الدولي، وفق التلفزيون الرسمي السوري. وأعلنت الرئاسة أن الجانبين سيعقدان محادثات في الرئاسي في وقت لاحق الأربعاء.وتأتي الزيارة مع توجه إلى توسيع علاقاتها مع دمشق، بعدما تعاملت بحذر مع الإدارة السورية الجديدة خلال الأشهر الأولى من حكمها. ويتشارك البلدان حدودا تتجاوز 600 كيلومتر، إلى جانب تحديات أمنية واقتصادية مشتركة.وسبق أن التقى الزيدي والشرع في أيلول الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في . (سكاي نيوز عربية)