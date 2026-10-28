في أول زيارة لرئيس حكومة عراقية بعد سقوط الأسد.. الزيدي وصل دمشق

وصل رئيس الوزراء العراقي
علي الزيدي، الأربعاء، إلى دمشق
في أول زيارة لرئيس حكومة عراقية
منذ سقوط حكم بشار الأسد
أواخر عام 2024، وسط مساع لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.
واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع
الزيدي والوفد المرافق في مطار دمشق الدولي، وفق التلفزيون الرسمي السوري. وأعلنت الرئاسة السورية
أن الجانبين سيعقدان محادثات في القصر
الرئاسي في وقت لاحق الأربعاء.
وتأتي الزيارة مع توجه بغداد
إلى توسيع علاقاتها مع دمشق، بعدما تعاملت بحذر مع الإدارة السورية الجديدة خلال الأشهر الأولى من حكمها. ويتشارك البلدان حدودا تتجاوز 600 كيلومتر، إلى جانب تحديات أمنية واقتصادية مشتركة.
وسبق أن التقى الزيدي والشرع في أيلول الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
. (سكاي نيوز عربية)