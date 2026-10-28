تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

لماذا يصعب على شباب فرنسا إيصال صوتهم والتأثير في القرار؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-10-2026 | 17:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لماذا يصعب على شباب فرنسا إيصال صوتهم والتأثير في القرار؟
لماذا يصعب على شباب فرنسا إيصال صوتهم والتأثير في القرار؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" (AP) بأن طلاب المدارس الثانوية الذين يشاركون منذ أسابيع في احتجاجات في فرنسا، اعتراضًا على نقص التمويل المخصص للمدارس وغموض مستقبلهم، يشكون من صعوبة إيصال أصواتهم وإسماع مطالبهم، في معركة تثير لديهم الإحباط.
Advertisement
 
وبحسب التقرير الّذي ترجمه "لبنان 24"، فإن الشباب في المجتمعات التي تشهد شيخوخة سكانية، ومنها فرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى، لم يعودوا يتمتعون بالثقل العددي نفسه الذي مكّن آباءهم وأجدادهم من ترك بصمتهم عندما كانوا في أعمارهم.
 
وفي فرنسا، تمكن الطلاب المحتجون من إطلاق نقاش وطني بشأن تمويل المدارس، سرعان ما اتسع نطاقه ليتحول إلى حالة من الاضطرابات الأوسع، على خلفية صعوبات المعيشة وارتفاع تكاليفها، فضلًا عن ما يصفه المحتجون بالتعامل الأمني المتشدد مع التظاهرات.
 
وفي صربيا، أسهمت احتجاجات قادها الطلاب واستمرت عامين في الإطاحة بالرئيس القومي الشعبوي ألكسندر فوتشيتش، خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما في ألبانيا، فينضم طلاب المدارس الثانوية والجامعات بأعداد متزايدة إلى حركة مناهضة للحكومة تضغط منذ أشهر من أجل استقالة رئيس الوزراء إيدي راما. كذلك، يتحرك أفراد من الجيل زد في الهند ونيبال ودول أخرى.
 
وقالت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، البالغة 23 عامًا، خلال ظهورها في احتجاج طلابي في ضاحية سين سان دوني في باريس: "نشهد انتفاضة للشباب في مختلف أنحاء العالم".
 
لكن التقرير أشار إلى أن الشباب في فرنسا وصربيا ودول أخرى يخسرون أيضًا جزءًا من ثقلهم الديموغرافي لمصلحة الأجيال الأكبر سنًا، التي تعيش مدة أطول وأصبحت تفوقهم عددًا.
 
وبالتالي، فإن خروج الشباب في مسيرات، ورفعهم اللافتات، وترديدهم الشعارات، لا يعني أن أصواتهم تتمتع بالثقل العددي نفسه الذي كانت تحظى به في السابق.
 
جيل طفرة المواليد يفوق الشباب عددًا
 
عندما حقق المغني الفرنسي جوني هاليداي، الذي يُشبَّه بإلفيس بريسلي في فرنسا، أول نجاحاته بأغنية "Souvenirs, Souvenirs" عام 1960، كان أوائل الأطفال الذين ولدوا بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية قد دخلوا مرحلة المراهقة، ضمن الموجة الأولى من جيل طفرة المواليد بعد الحرب، وهو الجيل الذي أعاد تشكيل المجتمع الفرنسي والعالم على نطاق أوسع.
 
وشهد ذلك الجيل وصول فرقة "بيتلز" إلى فرنسا، حيث أحيت أولى حفلاتها هناك عام 1964، كما شهد عام 1965 إقرار حق المرأة في فتح حساب مصرفي من دون موافقة زوجها، ثم إضفاء الشرعية على حبوب منع الحمل عام 1967.
 
وبدأ الشباب يتحولون إلى قوة سياسية وثقافية واجتماعية مؤثرة، قبل أن يواجهوا النظام القائم خلال احتجاجات أيار 1968، عندما أقاموا المتاريس ورشقوا الحجارة ورددوا شعارات لافتة، من بينها: "كن واقعيًا، طالب بالمستحيل".
 
وكانت المعادلة الديموغرافية في ذلك الوقت تصب في مصلحة الشباب. ففي عام 1968، بلغ عدد المراهقين والشباب في فرنسا القارية 9.4 ملايين شخص، أي ما يعادل 19% من السكان، متجاوزين بفارق واضح عدد كبار السن. ولم تكن نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وما فوق تتجاوز 13% من السكان، أي نحو 6.3 ملايين شخص.
 
أما اليوم، فقد انقلبت المعادلة. إذ يبلغ عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا نحو 15 مليونًا، أي ما يعادل 22% من السكان، متجاوزين بذلك عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و24 عامًا، والبالغ نحو 9.6 ملايين شخص، أي ما يمثل 14% من السكان فقط.
 
أعباء العالم تقع على عاتق الشباب
 
وبحسب التقرير، أتيحت لأفراد جيل طفرة المواليد الأكثر ثراءً، وهم الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1946 و1964، فرص واسعة للاستفادة من التحولات الاقتصادية التي شهدها العالم.
 
وفي أوروبا، نشأ هؤلاء في ظل الازدهار الاقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، وهي المرحلة التي لا تزال تُذكر في فرنسا باسم "الثلاثون المجيدة"، في إشارة إلى ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي.
 
كما شهدوا ظهور السفر الجوي منخفض التكلفة، ونهاية الحرب الباردة، وانتشار الحواسيب الشخصية. وفي فرنسا وحدها، جمع أفراد هذا الجيل ثروات شخصية هائلة تُقدّر بنحو 9 تريليونات يورو، أي ما يعادل نحو 10 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تنتقل هذه الثروات إلى ورثتهم بعد وفاتهم، في عملية يطلق عليها الخبراء اسم "الانتقال الكبير للثروات".
 
لكن هذا الجيل يترك أيضًا وراءه تداعيات مدمرة لتغير المناخ، ومستويات قياسية من التلوث الناجم عن الأنشطة البشرية، والذي يؤدي إلى احتباس الحرارة في الغلاف الجوي، فضلًا عن نظام عالمي تهزه الحروب التي لم تُحسم في أوكرانيا وإيران، والتي بدأت خلال فترات حكم قادة من هذا الجيل، من بينهم دونالد ترامب، المولود عام 1946، وبنيامين نتنياهو، المولود عام 1949، وفلاديمير بوتين، المولود عام 1952.
 
وفي فرنسا، يرث أفراد الجيل زد أيضًا مستويات قياسية من الفقر ومشكلات اقتصادية خانقة، من بينها ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية.
 
وتحد هذه الأعباء من قدرة الحكومة على تلبية جميع مطالب الطلاب المحتجين، الذين يريدون مدارس أفضل، ومزيدًا من المعلمين، ووضع حد لمشكلات انتشار الجرذان وتسرب المياه من الأسطح وغيرها من أوجه القصور في البنية التحتية، فضلًا عن توفير فرص أوسع لهم بعد التخرج.
 
وقالت كاميل شيسنييه، البالغة 27 عامًا، خلال مشاركتها في احتجاج في باريس: "أشعر بالغضب طوال الوقت عندما أنظر إلى العالم".
 
وأضافت: "نشعر بالعجز، ولا نعرف حقًا كيف نجعل أصواتنا مسموعة".
 
دعوات إلى خفض سن الاقتراع
 
وفي محاولة لمنح الشباب صوتًا أكبر في صناديق الاقتراع، ظهرت في فرنسا دعوات إلى خفض سن التصويت من 18 إلى 16 عامًا.
 
ومن أبرز المؤيدين لهذا المقترح المرشح الرئاسي عن اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون، البالغ 75 عامًا، الذي يُعد من أبرز الداعمين لاحتجاجات طلاب المدارس الثانوية.
 
ويأمل ميلانشون أن تترجم هذه الحركة إلى ارتفاع نسبة المشاركة الانتخابية لدى الشباب، الذين أدلوا بأصواتهم بمعدلات أقل من الفئات العمرية الأخرى خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2022.
 
لكن لوك روبان، الباحث في العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية في باريس، والمنتمي بدوره إلى جيل طفرة المواليد، يشكك في أن يستفيد عدد كبير من الأشخاص البالغين 16 عامًا من حق التصويت، معتبرًا أنهم "يفتقرون إلى المعرفة السياسية ولا يهتمون بالسياسة".
 
وقال روبان، البالغ 68 عامًا: "لماذا لا ينضم الشباب إلى الأحزاب السياسية؟ ولماذا يتراجع عدد الناشطين باستمرار؟ ولماذا تواجه النقابات العمالية صعوبة متزايدة في استقطاب أعضاء جدد؟ هنا تكمن المشكلة، إذ نشهد نوعًا من الرفض لنظام الديمقراطية التمثيلية".
 
ومع ذلك، تعلم الطلاب المحتجون خلال الأسابيع الماضية كيفية إقامة المتاريس، والتعامل مع آثار الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه الشرطة وغسل أعينهم منه، واكتسبوا دروسًا سياسية أخرى كانت بدورها جزءًا من التجربة التي مر بها جيل طفرة المواليد.
 
كما تمكنوا من تحقيق بعض التنازلات استجابة لمطالبهم.
 
وقال ماتيس أفيرسينك، الطالب في جامعة باريس سيتي، إن مطالب الطلاب تتشابه مع مطالب العمال، موضحًا: "الأجور منخفضة للغاية، والناس يفقدون وظائفهم. لقد أصبح العمل والعيش أكثر صعوبة يومًا بعد يوم".
 
من جهته، قال فريد سالان، وهو مدرس يبلغ 33 عامًا في إحدى المدارس الثانوية في سين سان دوني التي شهدت احتجاجات متكررة، إنه فوجئ بشدة بمستوى الوعي السياسي الذي أظهره طلابه.
 
أما كمال حشكر، البالغ 49 عامًا، وهو مدرس آخر في المدرسة نفسها، فقال إن الطلاب "يعبرون عن قلق شديد إزاء المستقبل"، مشيرًا إلى أن بعضهم تأثروا به إلى حد دفعه إلى البكاء.
 
وأضاف: "بالنسبة إلى جيل طفرة المواليد الذي عاش مرحلة الثلاثين المجيدة، كانت الأمور سهلة للغاية".
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إلقاء قنبلة صوتية على شبان في بلدة دبين
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يفضّل الشباب في لبنان العمل عن بُعد؟
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يصاب بعض الشباب بتليف الكبد؟
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: السلطة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن إيصال البلد إلى احتقان داخلي خطير
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

المستقبل

لبنان 24

أوكرانيا

من جهته

مسيرات

ألباني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:26 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:19 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:16 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:15 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:08 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:26 | 2026-10-29
Lebanon24
00:19 | 2026-10-29
Lebanon24
00:16 | 2026-10-29
Lebanon24
00:15 | 2026-10-29
Lebanon24
00:08 | 2026-10-29
Lebanon24
17:49 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24