أردوغان يبحث مع ترامب تطورات هرمز واليمن وغزة

بحث الرئيس مع نظيره الأميركي ، خلال اتصال هاتفي، التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في مضيق هرمز واليمن، إلى جانب الحرب في غزة والجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاعات.

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وأفادت الرئاسة بأن أردوغان أكد لترامب أن أنقرة تتابع عن كثب التطورات في مضيق هرمز واليمن، وتواصل العمل على معالجة عبر الوسائل الدبلوماسية، بحسب ما نقلته وكالة " ".

كما شدد أردوغان على استعداد لدعم الجهود الرامية إلى استئناف المسار الدبلوماسي بين وأوكرانيا، والتوصل إلى إنهاء الصراع بين البلدين من خلال الحوار والدبلوماسية.