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عربي-دولي

أردوغان يبحث مع ترامب تطورات هرمز واليمن وغزة

Lebanon 24
28-10-2026 | 16:29
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أردوغان يبحث مع ترامب تطورات هرمز واليمن وغزة
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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في مضيق هرمز واليمن، إلى جانب الحرب في غزة والجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاعات.

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وأفادت الرئاسة التركية بأن أردوغان أكد لترامب أن أنقرة تتابع عن كثب التطورات في مضيق هرمز واليمن، وتواصل العمل على معالجة القضايا عبر الوسائل الدبلوماسية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

كما شدد أردوغان على استعداد تركيا لدعم الجهود الرامية إلى استئناف المسار الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا، والتوصل إلى إنهاء الصراع بين البلدين من خلال الحوار والدبلوماسية.

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