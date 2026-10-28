وفاة القاضي الأميركي المكلّف بمحاكمة مادورو عن عمر 92 عامًا

توفي القاضي الأميركي آلفين هيليرستين، المكلف بالنظر في قضية الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، عن عمر ناهز 92 عامًا، وفق ما أعلنت المحكمة التي كان يعمل بها في .

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وكانت قدرة هيليرستين، أحد أكبر القضاة سنًا في ، على تولي محاكمة مادورو، الملاحق بتهم الاتجار بالمخدرات والتعذيب، قد أثارت تساؤلات عدة، بحسب "فرانس برس". وكانت قدرة هيليرستين، أحد أكبر القضاة سنًا في ، على تولي محاكمة مادورو، الملاحق بتهم الاتجار بالمخدرات والتعذيب، قد أثارت تساؤلات عدة، بحسب "فرانس برس".

وخلال جلسة أخيرة، ظهرت عليه علامات التعب، وبدا أنه يواجه صعوبة في الكلام.





ويقبع مادورو (63 عامًا) وزوجته سيليا فلوريس (70 عامًا) في سجن ببروكلين في نيويورك، منذ العملية الخاطفة التي نفذها الجيش الأمريكي في العاصمة الفنزويلية مطلع العام.





وتولى هيليرستين، المولود في نيويورك عام 1933 والمتخرج في جامعة كولومبيا، ملفات عدة، بينها دعاوى طالت أوساطًا مقربة من الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز، وأخرى مدنية مرتبطة باعتداءات 11 أيلول، تمحورت خصوصًا حول معاملة الاستخبارات لمعتقلين بتهمة "الإرهاب"، ووقائع التعذيب في السجون العسكرية الأمريكية بالعراق وأفغانستان.





كما ترأس هيليرستين، الذي عُيّن في منصبه الأخير خلال عهد الرئيس بيل ، محاكمة انتهت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإدانة مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي بالتواطؤ في أعمال تعذيب في .