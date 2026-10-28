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عربي-دولي

بعد نتائج غير حاسمة.. نتنياهو وآيزنكوت يبدآن مشاورات تشكيل الحكومة

Lebanon 24
28-10-2026 | 17:04
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بعد نتائج غير حاسمة.. نتنياهو وآيزنكوت يبدآن مشاورات تشكيل الحكومة
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بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة غادي آيزنكوت اتصالات ومشاورات سياسية مع الأحزاب والكتل البرلمانية، عقب انتخابات الكنيست التي جرت الثلاثاء، وسط صعوبة حصول أي من المعسكرين على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.
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وأظهرت النتائج الأولية، بعد فرز نحو 77% من الأصوات، حصول معسكر نتنياهو على 54 مقعداً، مقابل 49 لمعسكر آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية 17 مقعداً، ما يجعل مواقف الكتل المختلفة حاسمة في تحديد شكل الائتلاف المقبل.

وفي إطار تحركاته السياسية، وجّه نتنياهو دعوة إلى نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان للانضمام إلى حكومة برئاسته، في محاولة لتوسيع قاعدة الدعم البرلماني، بينما يجري معسكر آيزنكوت اتصالات مع شركائه لبحث الخيارات المتاحة لتشكيل حكومة بديلة.

وتتجه الأنظار أيضاً إلى الأحزاب العربية، التي قد تؤدي دوراً مؤثراً في المشاورات، خصوصاً مع طرح إمكانية تقديم دعم برلماني لحكومة يقودها آيزنكوت من دون المشاركة المباشرة فيها.

من جهته، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأحزاب إلى بذل الجهود لتجنب إجراء انتخابات جديدة، معلناً أنه سيبدأ مشاوراته الرسمية بعد تسلّم النتائج النهائية الأسبوع المقبل.

وتبقى عملية تشكيل الحكومة مفتوحة على احتمالات متعددة، بينها توسيع التحالفات أو البحث في صيغة حكومة وحدة، في ظل عدم امتلاك أي من المعسكرين أغلبية 61 مقعداً المطلوبة في الكنيست.
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