بيسنت: التمويل الإيراني لحزب الله وحماس والحوثيين يتراجع

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قال الأميركي سكوت بيسنت إن التمويل الذي تقدمه إلى " " وحركة " " وجماعة الحوثيين يشهد تراجعاً، في ظل الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي تفرضها على .وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تواصل فيه تشديد إجراءاتها المالية ضد إيران، بهدف الحد من قدرتها على تمويل الجماعات المتحالفة معها في المنطقة، وملاحقة الشبكات المستخدمة لنقل الأموال والالتفاف على .وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت خلال الأشهر الماضية إجراءات تستهدف أفراداً وشركات تتهمهم بتسهيل تحويل الأموال إلى جماعات مدعومة من إيران، ضمن مساعي واشنطن لتقييد مصادر تمويلها.وفي المقابل، أفادت وكالة " "، في تقرير نشرته في 26 تشرين الأول، بأن إيران قدمت عشرات ملايين الدولارات إلى "حزب الله" خلال الأشهر الأخيرة، وفق مصادر أمنية لبنانية، ما يشير إلى استمرار تدفق بعض أشكال الدعم رغم الضغوط الأميركية.