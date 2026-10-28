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عربي-دولي

بيسنت: التمويل الإيراني لحزب الله وحماس والحوثيين يتراجع

Lebanon 24
28-10-2026 | 17:49
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قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن التمويل الذي تقدمه إيران إلى "حزب الله" وحركة "حماس" وجماعة الحوثيين يشهد تراجعاً، في ظل الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.
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وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تواصل فيه الإدارة الأميركية تشديد إجراءاتها المالية ضد إيران، بهدف الحد من قدرتها على تمويل الجماعات المتحالفة معها في المنطقة، وملاحقة الشبكات المستخدمة لنقل الأموال والالتفاف على العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت خلال الأشهر الماضية إجراءات تستهدف أفراداً وشركات تتهمهم بتسهيل تحويل الأموال إلى جماعات مدعومة من إيران، ضمن مساعي واشنطن لتقييد مصادر تمويلها.

وفي المقابل، أفادت وكالة "رويترز"، في تقرير نشرته في 26 تشرين الأول، بأن إيران قدمت عشرات ملايين الدولارات إلى "حزب الله" خلال الأشهر الأخيرة، وفق مصادر أمنية لبنانية، ما يشير إلى استمرار تدفق بعض أشكال الدعم رغم الضغوط الأميركية.
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العقوبات

واشنطن

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