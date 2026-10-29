آيزنكوت يتحدث عن "شبهات تدخل أجنبي" في الانتخابات: للحفاظ على نزاهة الاقتراع

مع اقتراب اكتمال فرز الأصوات في الانتخابات ، لم يتمكّن أيّ من معسكرَي وغادي آيزنكوت من حسم الأغلبية .

وفي هذا السياق، قال آيزنكوت إنه على اتصال بالجهات المختصة بشأن شبهات تدخل أجنبي في الانتخابات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على نزاهة الاقتراع بأقصى درجات اليقظة.

وحذّر من السماح لأطراف سياسية باستغلال الوضع للتأثير في موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية للكنيست.

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