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عربي-دولي

544 قتيلا ومصابا.. حصيلة جديدة للهجوم الذي نفّذته مسيّرة تابعة للجيش السوداني في نيالا

Lebanon 24
29-10-2026 | 05:20
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544 قتيلا ومصابا.. حصيلة جديدة للهجوم الذي نفّذته مسيّرة تابعة للجيش السوداني في نيالا
544 قتيلا ومصابا.. حصيلة جديدة للهجوم الذي نفّذته مسيّرة تابعة للجيش السوداني في نيالا photos 0
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مُجددا ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي نفّذته مسيّرة تابعة للجيش السوداني على سوق "تنقونج"، بحي دوماية غربي مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، إلى 188 قتيلاً و356 مصاباً، وفق أحدث إحصائية أعلنتها وزارة الصحة في حكومة "تأسيس"، التي يرأس مجلسها الرئاسي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
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وقالت الوزارة، في تحديث صادر من نيالا، أمس الأربعاء، إن الحصيلة الجديدة تستند إلى التقارير الواردة من المؤسسات الصحية والفرق الطبية العاملة ميدانياً، موضحة أن أعداد الضحايا قد ترتفع مجدداً مع استمرار حصر القتلى والمصابين وتلقي البلاغات من المستشفيات والمرافق الصحية.

وأضافت أن الكوادر الطبية والإسعافية تعمل تحت ضغوط استثنائية للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الجرحى، وبينهم حالات خطيرة وحرجة تتطلب تدخلات جراحية عاجلة، في وقت تعاني فيه المؤسسات الصحية بنيالا نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الجراحية وأكياس الدم.

وأكدت الوزارة أن الأرقام المعلنة تمثل الحصيلة المسجلة حتى وقت صدور تحديثها الأخير، مطالبة المنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل العاجل لدعم مستشفيات نيالا، وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المصابين.

وكانت مجموعة "محامو الطوارئ" قد قالت إن المسيّرة قصفت السوق مساء الاثنين، مخلّفةً، وفق حصيلة أولية، عشرات القتلى والمصابين، بينهم نساء وأطفال.

ووصفت المجموعة الهجوم بأنه "مجزرة" حوّلت سوقاً مكتظة بالمدنيين، يقصدها السكان لتأمين احتياجاتهم اليومية وكسب أرزاقهم، إلى ساحة للقتل والإصابات الجماعية. وحمّلت القوات المسلحة السودانية مسؤولية الهجوم، مطالبةً بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم.
 
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