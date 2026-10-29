بالتزامن مع قمة دولية.. أوكرانيا تشن هجوماً واسعاً على روسيا

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أعلنت السلطات الروسية، الخميس، أن 613 طائرات مسيّرة أوكرانية اتجهت نحو العاصمة ومحيطها خلال ساعات الليل، بالتزامن مع انعقاد القمة الروسية ، في واحدة من أكبر الهجمات الجوية التي تستهدف العاصمة الروسية.وقال رئيس بلدية موسكو سوبيانين إن الدفاعات الجوية تمكنت من تحييد معظم المسيّرات قبل وصولها إلى العاصمة، فيما أُسقطت 231 مسيّرة أثناء اقترابها من المدينة.وفي السياق، أعلنت اعتراض وتدمير 1214 مسيّرة أوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد خلال الليل، وسط تصاعد الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف.وتسببت الهجمات بفرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات موسكو، فيما أفادت السلطات الروسية بوقوع أضرار محدودة في منشآت صناعية بمناطق أخرى نتيجة سقوط حطام المسيّرات.وتزامن الهجوم مع استضافة موسكو القمة الروسية الأفريقية، بمشاركة وفود من 48 دولة، بينها 22 وفداً برئاسة قادة دول، وفق ، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع القارة الأفريقية.في المقابل، أعلنت السلطات تعرض مدينة خاركيف لهجوم روسي ألحق أضراراً بمؤسسة تعليمية، فيما أسفرت ضربات روسية في منطقة ريفني عن مقتل شخص.وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التصعيد العسكري بين البلدين، بالتزامن مع التحضيرات لجولة جديدة من المحادثات برعاية أميركية خلال تشرين الثاني المقبل.