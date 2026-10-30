تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

معركة الكونغرس بالأرقام.. 4 مقاعد قد تقلب الأغلبية لمصلحة الديمقراطيين

Lebanon 24
30-10-2026 | 00:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
معركة الكونغرس بالأرقام.. 4 مقاعد قد تقلب الأغلبية لمصلحة الديمقراطيين
معركة الكونغرس بالأرقام.. 4 مقاعد قد تقلب الأغلبية لمصلحة الديمقراطيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يدخل الجمهوريون انتخابات التجديد النصفي الأميركية بأغلبية ضيقة في مجلسَي الكونغرس، فيما يحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ من أربعة مقاعد في كل مجلس لانتزاع السيطرة، في اقتراع يُجرى في الثالث من تشرين الثاني ويحدّد موازين القوى خلال العامين المقبلين.

 

وتشمل الانتخابات كل مقاعد مجلس النواب الـ435، إضافة إلى 35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، بينها 33 مقعداً تنتهي ولايات شاغليها، ومقعدان لانتخابين خاصين في فلوريدا وأوهايو.

 

ويمتد تفويض عضو مجلس النواب لعامين، مقابل ست سنوات لعضو مجلس الشيوخ، ما يفسّر تجديد المجلس الأول كاملاً والتنافس على نحو ثلث مقاعد الثاني.

 

في مجلس النواب، تبلغ عتبة الأغلبية 218 مقعداً. ويشغل الجمهوريون حالياً هذا العدد تحديداً، مقابل 214 مقعداً للديمقراطيين. ولذلك، يحتاج الديمقراطيون إلى الاحتفاظ بمقاعدهم وإضافة أربعة مقاعد للوصول إلى الأغلبية.

 

أما مجلس الشيوخ، فيضم 53 جمهورياً و45 ديمقراطياً وعضوين مستقلين متحالفين مع الديمقراطيين، لتصبح الموازين السياسية الفعلية 53 مقابل 47.

 

ومن بين المقاعد الـ35 المطروحة للتنافس، يدافع الجمهوريون عن 22 مقعداً، مقابل 13 للديمقراطيين، ما يجعل عدد المقاعد الجمهورية المعرضة للاختبار أكبر في هذه الدورة.

 

ويحتاج الديمقراطيون إلى رفع رصيدهم مع المستقلين من 47 إلى 51 مقعداً لانتزاع الأغلبية، أي تحقيق مكسب صافٍ من أربعة مقاعد.

 

في المقابل، يكفي الجمهوريين الاحتفاظ بـ50 مقعداً، إذ يملك نائب الرئيس، الذي يرأس مجلس الشيوخ بحكم منصبه، صوتاً مرجّحاً عند التعادل.

 

وبناءً على ذلك، يحتاج الجمهوريون إلى الفوز بـ19 من المقاعد الـ35 المطروحة للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ. ويمكنهم تحمّل خسارة صافية من ثلاثة مقاعد، بينما تنقل خسارة المقعد الرابع الأغلبية إلى الديمقراطيين إذا حافظوا على بقية رصيدهم. (العين الاخبارية)

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
معركة شرسة في أميركا.. 7 ولايات قد تقلب الموازين
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: عينات التصويت تمنح الليكود 25 مقعداً وحزب يشار 22 مقعداً والديمقراطيين 10 مقاعد
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ثون يشعر بالقلق: قد نخسر الأغلبيّة في مجلس الشيوخ الأميركيّ
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع رأي لرويترز وإيبسوس: الديمقراطيون يتقدمون على الجمهوريين بنسبة 47% مقابل 35% في اقتراع الكونغرس
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطيون

مجلس الشيوخ

نائب الرئيس

الديمقراطي

الجمهوري

عضو مجلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:25 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:15 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:41 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-10-30
Lebanon24
06:25 | 2026-10-30
Lebanon24
06:15 | 2026-10-30
Lebanon24
06:00 | 2026-10-30
Lebanon24
05:41 | 2026-10-30
Lebanon24
05:19 | 2026-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24