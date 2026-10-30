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عربي-دولي

البيت الأبيض يرى في محسن رضائي أفضل أمل للتوصل إلى سلام مع طهران

Lebanon 24
30-10-2026 | 00:13
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البيت الأبيض يرى في محسن رضائي أفضل أمل للتوصل إلى سلام مع طهران
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن البيت الأبيض يرى في أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أفضل أمل للتوصل إلى سلام مع طهران.
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ونقلت الصحيفة، عن مسؤول أميركي قوله إن نائب الرئيس جاي دي فانس أكد، في رسالته إلى رضائي، أن أولوية واشنطن هي ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، مشددا على ضرورة إرسال ممثلين إيرانيين مخولين مناقشة الملفات النووية.

ويعتقد مسؤولو الاستخبارات الأميركية أن رضائي على تواصل مستمر مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وأنهما أجريا محادثات خلال الأيام القليلة الماضية، أي منذ تلقي رسالة فانس.

وبحسب الصحيفة، يرجح عقد أي لقاء تفاوضي محتمل في إسطنبول أو الدوحة.

غير أن البيت الأبيض يرى أن فرصة التوصل إلى تسوية ربما بدأت تتقلص، بالتزامن مع حشد مزيد من القوات الأميركية في المنطقة.

كذلك يرى مسؤولون أميركيون مقربون من المفاوضات أن الصراع مع إيران يقترب من نقطة تحول، ويسعون من خلال هذه الخطوة إلى إيصال رسالة للتيار المتشدد في طهران بأن المسعى الدبلوماسي الذي يقوده فانس هو مسعى جاد.
 
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