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عربي-دولي

كيم يطلب "تفوقاً مطلقاً" في المسيّرات ويضع الذكاء الاصطناعي أولوية عسكرية

Lebanon 24
30-10-2026 | 00:16
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كيم يطلب تفوقاً مطلقاً في المسيّرات ويضع الذكاء الاصطناعي أولوية عسكرية
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دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى منح الذكاء الاصطناعي المتطوّر أولوية قصوى في تطوير الأسلحة غير المأهولة، مؤكداً ضرورة تحقيق "تفوق مطلق" في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة لبناء قوات مسلحة حديثة.

وجاءت تصريحات كيم خلال زيارته معرضاً لتكنولوجيا الطيران غير المأهول وعرضاً للأسلحة، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. واعتبر أن التفوق في هذا المجال "خيار لا غنى عنه"، في ظل تغيّر طبيعة الحروب الحديثة.

وأعقب المعرض عرض للقوة النارية، شمل مسيّرات انتحارية ومتعددة الأغراض وصواريخ كروز تكتيكية وراجمات صواريخ عيار 600 مليمتر.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن، الخميس، رصد إطلاق نحو عشرة مقذوفات من الشمال، بينها صواريخ باليستية قصيرة المدى.

وتندرج دعوة كيم ضمن اهتمام متواصل بتطوير المسيّرات، إذ أمر بإنتاج المسيّرات الانتحارية بكميات كبيرة في تشرين الثاني 2024، وأشرف في آذار 2025 على اختبار نماذج مزوّدة بالذكاء الاصطناعي، قبل أن يؤكد في أيلول من العام نفسه أولوية هذه التقنية في تحديث الأسلحة.

وبحسب المخابرات الكورية الجنوبية، اكتسبت بيونغ يانغ خبرة عملية في حرب المسيّرات والحرب الإلكترونية والعمليات متعددة الوسائل، بعدما أرسلت أكثر من 16 ألف عسكري إلى روسيا منذ تشرين الأول 2024 لدعم حربها ضد أوكرانيا.

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وكالة الأنباء المركزية

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