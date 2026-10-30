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عربي-دولي

سرّب معلومات سرية عن أوكرانيا وإيران.. "جهاز كشف الكذب" يفضح سبب إقالة عسكري أميركي بارز

Lebanon 24
30-10-2026 | 00:25
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سرّب معلومات سرية عن أوكرانيا وإيران.. جهاز كشف الكذب يفضح سبب إقالة عسكري أميركي بارز
سرّب معلومات سرية عن أوكرانيا وإيران.. جهاز كشف الكذب يفضح سبب إقالة عسكري أميركي بارز photos 0
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أورد تحقيق داخلي سبب إقالة كبير المخططين العسكريين في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الفريق بريت سيلفيا، الذي "خضع لـ4 اختبارات بجهاز كشف الكذب".
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وحسب التحقيق الذي نشره موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، اعترف سيلفيا بتسريب معلومات سرية تتعلق بأوكرانيا وإيران، لصحفيين يعملان لدى وسيلتي إعلام مختلفتين، على مدار عام كامل.

وكانت تقارير صحفية أفادت أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أصدر قرارا هذا الأسبوع، بإقالة سيلفيا من منصبه، من دون تفسير سبب ذلك.

لكن وفق "أكسيوس"، أقر الضابط، الذي قضى مسيرة مهنية طويلة في الخدمة العسكرية، بارتكاب هذه الأفعال في تسجيل مصور، وذلك بعد أن أخفق في 4 اختبارات بجهاز كشف الكذب، واضطر للاعتراف.

واتهم التقرير القائد العسكري المقال بتسريب معلومات غير مصرح بها لوسائل الإعلام.

وخلال التحقيق معه، تعاون سيلفيا في الإجابة على الأسئلة المتعلقة بتعامله مع وسائل الإعلام، كما سلم هاتفه الشخصي لإجراء فحص تقني، وذلك بعد خوض 4 جلسات مع جهاز كشف الكذب.

ويشير التقرير ومسؤولون أميركيون إلى أن عمليات التسريب التي قام بها سيلفيا بدأت في حزيران 2025، أي قبل تقييد وصول وسائل الإعلام الرئيسية إلى مقر البنتاغون، واستمرت بعد ذلك عبر تطبيق "سغنال" المشفر للتراسل، بالإضافة إلى لقاء مع وسيلة إعلامية جرى في مطعم بولاية فرجينيا.

ويعد سيلفيا، القائد السابق للفرقة 101 المحمولة جوا، أحدث حلقة في سلسلة طويلة من كبار الضباط الذين أبعدوا عن مناصبهم، منذ وصول هيغسيث إلى البنتاغون قبل عامين تقريبا.

ولم يعلن بعد عن بديل لسيلفيا، كما لا يزال من غير الواضح من سيتولى مسؤولياته.
 
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