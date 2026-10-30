توتر الملاحة في هرمز يتصاعد.. حريق جديد يطال سفينة عابرة

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أوضحت هيئة ⁠عمليات التجارة البحرية أن سفينة كانت تعبر مضيق هرمز للخروج منه اشتعلت فيها النيران، أمس الخميس، على بعد 25 ميلا بحريا شمال ⁠شرقي مدينة خصب العمانية.ولفتت الهيئة، ⁠نقلا عن تقرير ⁠من طرف ثالث، إلى ⁠أن سبب الحريق ⁠لا يزال مجهولا، وكذلك وضع أفراد الطاقم وحجم الأضرار والأثر البيئي.وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلن أن النيران اشتعلت في 4 ناقلات على الأقل، نتيجة اصطادمها بألغام أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.وجاء إعلان بعد يوم على تأكيد الجيش الأميركي أنه نزع الألغام من الطرق الرئيسية في الممر المائي.وقال الحرس الثوري في بيان: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تعرضت 3 ناقلات نفط مخالفة لانفجار وحريق إثر اصطدامها بألغام أثناء عبورها من المسار غير المصرح به جنوب مضيق هرمز".