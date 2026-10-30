"عليك إخراجهم".. ترامب يستعيد تحذيره لماكرون مع اتساع الاحتجاجات في فرنسا

عاد الرئيس الأميركي إلى تحذير قديم وجّهه إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من قد "تخسر" بلدها إذا لم تعالج مشكلة الهجرة، معتبراً أن الاضطرابات التي تجتاح البلاد ليست "مشكلة مدارس" بل "مشكلة هجرة"، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز".

وقال لموقع "فوكس نيوز ديجيتال"، مساء الثلاثاء، بعد تجمّع انتخابي في ولاية تكساس في إطار الحملة الأخيرة للجمهوريين قبل الانتخابات النصفية الأسبوع المقبل: "أقول ذلك للرئيس ماكرون منذ وقت طويل، وهو شخص أحبّه كثيراً بالمناسبة، لكنني قلت له: ستنتهي بخسارة بلدك إذا لم تفعل شيئاً".

وتأتي دعوة ترامب إلى إغلاق حدودها بعدما تحوّلت تظاهرات طلابية إلى احتجاجات واسعة على خلفية مظالم محلية، ملأت الشوارع وأشعلت مواجهات وامتدت إلى أنحاء .

وأوضح ترامب أنه ناقش مشاكل الهجرة في فرنسا، التي يرى أنها وراء الاحتجاجات، مع السفير الأميركي في باريس تشارلز كوشنر في وقت سابق من الأسبوع، قائلاً: "لديك أشخاص يكرهون فرنسا، يكرهون مبانيها وفنونها وشعبها، وهم موجودون هناك، وعليك إخراجهم". ووصف الوضع في فرنسا وأوروبا بأنه "محزن جداً"، مضيفاً: "يجب أن يحدث شيء ما، وعليهم أن يتحركوا. أقول ذلك منذ عشر سنوات".

ماكرون: تصريحات "غبية"

وكان ماكرون قد اتهم الأسبوع الماضي قادة أجانب بالإدلاء بتصريحات "غير مقبولة وحتى غبية"، معتبراً أنها ادعاءات كاذبة لتحقيق مكاسب سياسية، من دون أن يسمّي ترامب أو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في وقت تشهد فيه وإسرائيل استحقاقات انتخابية حاسمة.

وفي فرنسا، أعلن لوران نونيز توقيف "نحو ألف شخص" السبت مع تجدد الاحتجاجات في أنحاء البلاد، فيما اتهم ماكرون "مجموعات من اليسار المتطرف هدفها إسقاط الجمهورية" بقيادة الاحتجاجات، معلناً حظر التحركات التي ينظّمها "أفراد أو مجموعات لا تملك أي صفة شرعية"، ومؤكداً أن كل من يشارك في النهب أو تخريب الممتلكات سيُجبر على دفع الثمن، مع نشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة.

وقالت "فوكس نيوز ديجيتال" إن تحقيقاً أجرته رصد 50 مجموعة من حركة "أنتيفا" بين نحو 300 مجموعة تحشد للاحتجاجات، إلى جانب شبكة واسعة من المجموعات الشيوعية والاشتراكية واليسارية المتطرفة والمعادية لإسرائيل. كما امتدت الاحتجاجات هذا الشهر إلى مناطق أخرى في أوروبا، مع اندلاع أعمال عنف في روما وفي العاصمة الألبانية تيرانا، حيث أضرم متظاهرون النار في مبانٍ حكومية.