فيضانات سوريا تقتل خمسة أشخاص.. وانهيار جسر يقطع طريق الرقة–حلب

خلّفت الأمطار الغزيرة والفيضانات في شمال وشرقها خمسة قتلى على الأقل، بينهم أربعة أطفال، فيما لا يزال خمسة أشخاص، بينهم طفلان، في عداد المفقودين.

وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة ، الخميس، أن الأطفال الأربعة غرقوا في مسطحات مائية بمحافظتي ودير ، بينما توفي رجل بعدما علقت سيارته بمياه الفيضانات قرب جسر السلماني في ريف الرقة .

وبحسب "سانا"، انهار الواقع غرب الطبقة بفعل الفيضانات، ما أدى إلى إغلاق الطريق الرابط بين الرقة وحلب.

وأشارت الوزارة إلى تضرّر البنية التحتية وتعطّل عدد من الجسور في حلب والرقة ودير الزور والحسكة وحمص، مع استمرار عمليات الاستجابة لليوم الثاني.

وتمكّنت فرق الإنقاذ من إخراج 15 مدنياً حاصرت المياه سياراتهم، فيما أُجليت نحو 375 عائلة من ثلاثة مخيمات في ريف الرقة.

وكانت منظمة "اليونيسف" قد أفادت في حزيران بتضرّر 17 ألف شخص من الفيضانات منذ بداية العام، ونزوح 700 عائلة تضم نحو ألفَي طفل، إضافة إلى تعطّل 49 محطة لمعالجة المياه في والرقة.