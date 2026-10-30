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عربي-دولي

فيضانات سوريا تقتل خمسة أشخاص.. وانهيار جسر يقطع طريق الرقة–حلب

Lebanon 24
30-10-2026 | 03:09
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فيضانات سوريا تقتل خمسة أشخاص.. وانهيار جسر يقطع طريق الرقة–حلب
فيضانات سوريا تقتل خمسة أشخاص.. وانهيار جسر يقطع طريق الرقة–حلب photos 0
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خلّفت الأمطار الغزيرة والفيضانات في شمال سوريا وشرقها خمسة قتلى على الأقل، بينهم أربعة أطفال، فيما لا يزال خمسة أشخاص، بينهم طفلان، في عداد المفقودين.

وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، الخميس، أن الأطفال الأربعة غرقوا في مسطحات مائية بمحافظتي الرقة ودير الزور، بينما توفي رجل بعدما علقت سيارته بمياه الفيضانات قرب جسر السلماني في ريف الرقة الغربي.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، انهار الجسر الواقع غرب الطبقة بفعل الفيضانات، ما أدى إلى إغلاق الطريق الرابط بين الرقة وحلب.

وأشارت الوزارة إلى تضرّر البنية التحتية وتعطّل عدد من الجسور في حلب والرقة ودير الزور والحسكة وحمص، مع استمرار عمليات الاستجابة لليوم الثاني.

وتمكّنت فرق الإنقاذ من إخراج 15 مدنياً حاصرت المياه سياراتهم، فيما أُجليت نحو 375 عائلة من ثلاثة مخيمات في ريف الرقة.

وكانت منظمة "اليونيسف" قد أفادت في حزيران بتضرّر 17 ألف شخص من الفيضانات منذ بداية العام، ونزوح 700 عائلة تضم نحو ألفَي طفل، إضافة إلى تعطّل 49 محطة لمعالجة المياه في دير الزور والرقة.

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إدارة الكوارث

وكالة الأنباء

دير الزور

السورية

الكوارث

الغربي

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