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عربي-دولي

البنتاغون طلب من دول أوروبية تخفيف حدة الخطاب تجاه روسيا.. لهذا السبب

Lebanon 24
30-10-2026 | 03:33
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البنتاغون طلب من دول أوروبية تخفيف حدة الخطاب تجاه روسيا.. لهذا السبب
البنتاغون طلب من دول أوروبية تخفيف حدة الخطاب تجاه روسيا.. لهذا السبب photos 0
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كشفت 4 مصادر ان مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" طلبوا في الأسابيع القليلة الماضية من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تخفيف حدة خطابهم بشأن التهديد الذي تشكله روسيا، بحجة أن بعض التصريحات الصادرة عن القادة والمسؤولين الأوروبيين تقوض أمن القارة.
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ولفتت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إلى أن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا من بين الدول التي تلقت رسائل تحثها على ضبط تصريحاتها العلنية. ولم يتضح ما إذا كانت هذه الرسائل، التي سُلمت خلال اجتماعات ثنائية، تلقتها حكومات أوروبية أخرى.

وتأتي هذه المطالبات الأميركية في وقت تحيي فيه إدارة دونالد ترامب مساعيها للتفاوض من أجل إنهاء الحرب الشاملة في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس. وجمعت أحدث المساعي بين تقديم حوافز لروسيا - مثل تخفيف العقوبات - وبين الضغط على أوكرانيا لوقف هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا.

وردا على طلب للتعليق، قال مسؤول في البنتاغون "الأحاديث الخاصة بين الحلفاء هي محادثات خاصة، لذلك لن نعلق على هذه الادعاءات".

وقال أحد المصادر إن من بين التعليقات التي لفتت انتباه المسؤولين الأميركيين ما قاله قادة أوروبيون حول كون روسيا محاصرة وتلجأ إلى إجراءات يائسة ومتهورة بشكل متزايد مع تباطؤ غزوها لأوكرانيا إلى حد كبير.

وقال مصدران إن إلبريدج كولبي رئيس شؤون السياسات في البنتاغون، وهو شخصية محورية في مراجعة تتم حاليا لتقييم مستويات نشر القوات الأميركية في أوروبا، كان من بين المسؤولين الأميركيين الذين نقلوا الرسالة. ولم يتسن لرويترز تحديد هويات المسؤولين الآخرين المشاركين في الأمر.

ولم يشر أي من المصادر، وهم 3 مسؤولين أوروبيين ومسؤول أميركي، إلى أن الرسالة أوصلت بطريقة تصادمية.




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