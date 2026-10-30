تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ثلاجات تتحوّل إلى سلاح إلكتروني.. البنتاغون يحقق في أعطال غامضة

Lebanon 24
30-10-2026 | 03:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ثلاجات تتحوّل إلى سلاح إلكتروني.. البنتاغون يحقق في أعطال غامضة
ثلاجات تتحوّل إلى سلاح إلكتروني.. البنتاغون يحقق في أعطال غامضة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقوم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بالتحقيق  في أعطال غامضة أصابت ثلاجات داخل ست قواعد عسكرية على الأقل خلال آب الماضي، وأدت إلى تلف كميات من الأغذية المجمدة، وسط شبهات بوقوف هجوم إلكتروني وراءها.
Advertisement

وفي إحدى القواعد بولاية أريزونا، تحولت الثلاجات تلقائياً إلى وضع إزالة الجليد، ما تسبب في ارتفاع حرارتها وفساد محتوياتها.

وتتعاون السلطات الأميركية مع محققين فرنسيين للتحقق من وجود صلة بهجوم إلكتروني شهدته فرنسا في تشرين الأول، واستهدف أنظمة التبريد في أكثر من 350 منشأة تجارية، متسبباً بخسائر كبيرة وحرائق في بعض المواقع.

وتعتمد أنظمة التبريد الحديثة على وحدات تحكم رقمية متصلة بالإنترنت، تتيح تعديل درجات الحرارة عن بُعد، لكنها قد تصبح عرضة للاختراق بسبب البرمجيات القديمة وضعف الحماية.

ولم يتأكد حتى الآن وجود جهة واحدة تقف وراء الحوادث الأميركية والفرنسية، فيما تسلط القضية الضوء على مخاطر استهداف الأجهزة المتصلة بالإنترنت، والتي قد تتجاوز سرقة البيانات إلى إحداث أضرار مادية تطال الأغذية والأدوية والمنشآت الحيوية.

مواضيع ذات صلة
من بينها Carrefour وMonoprix .. هجوم إلكتروني يخترق ثلاجات متاجر شهيرة والخسائر بالملايين!
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أجسام غامضة في الأجواء البريطانية.. والجيش يحقق
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يحقق في إصابة حفل زفاف بإيران
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أميركية: حصرية السلاح يجب أن تتحول من إعلان إلى واقع
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

وزارة الدفاع

الفرنسية

أريزونا

بنتاغون

إنترنت

فرنسا

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:25 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:15 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:41 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-10-30
Lebanon24
06:25 | 2026-10-30
Lebanon24
06:15 | 2026-10-30
Lebanon24
06:00 | 2026-10-30
Lebanon24
05:41 | 2026-10-30
Lebanon24
05:19 | 2026-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24