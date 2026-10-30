ثلاجات تتحوّل إلى سلاح إلكتروني.. البنتاغون يحقق في أعطال غامضة

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تقوم الأميركية " " بالتحقيق في أعطال غامضة أصابت ثلاجات داخل ست قواعد عسكرية على الأقل خلال آب الماضي، وأدت إلى تلف كميات من الأغذية المجمدة، وسط شبهات بوقوف هجوم إلكتروني وراءها.وفي إحدى القواعد بولاية ، تحولت الثلاجات تلقائياً إلى وضع إزالة الجليد، ما تسبب في ارتفاع حرارتها وفساد محتوياتها.وتتعاون السلطات الأميركية مع محققين فرنسيين للتحقق من وجود صلة بهجوم إلكتروني شهدته في تشرين الأول، واستهدف أنظمة التبريد في أكثر من 350 منشأة تجارية، متسبباً بخسائر كبيرة وحرائق في بعض المواقع.وتعتمد أنظمة التبريد الحديثة على وحدات تحكم رقمية متصلة بالإنترنت، تتيح تعديل درجات الحرارة عن بُعد، لكنها قد تصبح عرضة للاختراق بسبب البرمجيات القديمة وضعف الحماية.ولم يتأكد حتى الآن وجود جهة واحدة تقف وراء الحوادث الأميركية والفرنسية، فيما تسلط القضية الضوء على مخاطر استهداف الأجهزة المتصلة بالإنترنت، والتي قد تتجاوز سرقة البيانات إلى إحداث أضرار مادية تطال الأغذية والأدوية والمنشآت الحيوية.